Guanyem Girona vol que l'Ajuntament revisi el protocol sobre les pistoles de gas pebre

El grup Guanyem Girona va exigir ahir a l'Ajuntament que revisi «a fons» el protocol sobre les pistoles de gas pebre, després que aquest ens hagi adquirit 10 armes d'aquest tipus per a la policia municipal. Segons va advertir el regidor Lluc Salellas, el protocol té «mancances i falta de concreció». En aquest sentit, l'edil de Guanyem va puntualitzar que el protocol permet l'ús de les pistoles quan els ciutadans ofereixin «resistència activa». «Es podria interpretar com a resistència activa contextos de mobilitzacions ciutadanes tot i que la justificació de les pistoles està pensat per a la defensa personal dels agents», va alertar Salellas qui també va demanar que s'especifiquin els passos a seguir per part dels agents un cop la víctima hagi estat neutralitzada amb el gas perquè «la cremor pot durar hores i caldria aplicar-hi cures immediatament, un punt que no s'esmenta».

A més, la formació considera que cal un apartat sobre les conseqüències que s'haurien de derivar si s'arribés a fer un mal ús de l'arma així com la incorporació de cursos d'entrenament «tal com és habitual en països com Anglaterra». «Cal un mecanisme clar, públic i transparent que supervisi l'ús acurat d'aquestes pistoles en el cas que es comencin a utilitzar», va concloure el regidor afegint que en aquest organisme hi haurien de figurar els grups municipals, la direcció del cos policial, membres d'entitats vinculades als drets humans i experts en criminologia associats a la UdG.