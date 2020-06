La Xina creu que un salmó importat d'Europa hauria fet rebrotar el virus a Pequín

El govern municipal de Pequín va anunciar ahir que la capital xinesa està en «guerra» contra el coronavirus després de detectar un nou brot en el principal mercat majorista d'alimentació, que ha causat ja un centenar de contagis de COVID-19.

Tot i que l'origen d'aquest brot encara no és clar –fins ara només ha transcendit que el virus va ser detectat en una taula de tallar peix emprada per un venedor de salmó del mercat–, ahir l'epidemiòleg Yang Peng va declarar a la cadena CCTV que «la seqüència del genoma mostra que el virus va ser importat des d'Europa». Peng va puntualitzar que «els científics necessiten temps per esclarir com va començar la cadena d'infeccions». Segons l'expert, «una possibilitat és que el virus provingui del salmó congelat i que les baixes temperatures hagin preservat el patogen durant el transport». La Xina importa prop de 80.000 tones de salmó congelat cada any, principalment de Xile, Noruega, les Illes Fèroe, Austràlia i el Canadà, segons els mitjans locals.



Trenta-sis casos nous

«Pequín ha entrat en un període extraordinari. Pobles i comunitats residencials han de treballar ràpidament, en estat de guerra, per a prevenir la transmissió del virus a la capital», va afirmar ahir en roda de premsa el funcionari municipal Xu Ying. El govern local va afegir que més de 100.000 treballadors estan ja supervisant 7.120 comunitats de veïns per a evitar una propagació massiva del patogen entre la població. Les autoritats sanitàries pequineses van informar ahir de 36 nous casos confirmats el diumenge a la ciutat. El govern està realitzant proves d'àcid nucleic a tot aquell que hagi tingut contacte amb el gran mercat d'aliments frescos de Xinfadi, el principal de la metròpolis, tancat i barrat des del dissabte.

Tot el personal i els qui hagin tingut contacte pròxim amb el mercat –que ocupa una superfície de 112 hectàrees, i té 1.500 treballadors i més de 4.000 llocs de venda– han de romandre a casa i fer-se una prova de coronavirus en un dels 193 centres designats a Pequín. El diumenge es van realitzar proves a 76.499 persones, de les quals 59 van donar positiu per coronavirus, va comptabilitzar ahir Gao Xiaojun, portaveu de la comissió municipal de salut. Les mateixes autoritats van indicar que de moment s'han practicat 200.000 proves a persones que van visitar el mercat. D'altra banda, el govern ha clausurat «fins a nou avís» una desena de comunitats de veïns properes al mercat.