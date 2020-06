Banyoles reobre l'oficina de turisme i presenta les activitats d'aquest estiu

L'Ajuntament de Banyoles ha presentat les novetats de les activitats turístiques per aquest estiu, de moment fins al juliol, coincidint amb la reobertura aquesta setmana de l'oficina de turisme ubicada a la pesquera número 10 de l'estany de Banyoles. El programa, que es pot consultar en línia, continua apostant per potenciar les activitats a l'aire lliure amb la descoberta de l'entorn natural i estan adreçades a un públic familiar. Com a novetats per aquest any hi ha la Marxa Nòrdica, Rutes amb BTT. En total hi ha més d'una vintena d'activitats de descoberta de l'entorn, familiars, d'oci, esportives i culturals. D'una banda, el triatleta Marcel Zamora dirigirà dues activitats de descoberta del triatló per fer individualment o en família. També es farà una ruta en marxa nòrdica pels racons més emblemàtics de l'estany; i una ruta en BTT pels corriols i les rieres del voltant de l'estany de Banyoles.

Aquestes activitats s'incorporen a les més de 40 ofertes culturals, esportives i de lleure que s'han fet durant els darrers estius a excepció del Dragon Boat –una modalitat de piragüisme xinesa que implica la participació d'una desena de persones–per la incompatibilitat amb les mesures de distanciament.

L'ajuntament i les empreses promotores de les activitats han treballat per incorporar totes les mesures sanitàries de protecció seguint la normativa d'higiene, distanciament social i aforament, que pel que fa a les activitats de turisme actiu i d'aventura, actualment es poden fer amb un màxim de 30 persones. Una de les activitats de més èxit són els viatges amb la barca Tirona i que encara no s'ha pogut definir la seva reobertura ni amb quines condicions d'aforament es podran fer.



Públic familiar

L'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme treballa per atraure un públic familiar i de proximitat tant de comarques gironines com de la resta del país. La responsable d'aquesta cartera, Anna Tarafa, remarca que «Banyoles és una destinació turística segura donat que es troba en un espai natural obert i que des de l'Ajuntament volem animar als banyolins i banyolines a que participin activament d'aquestes activitats».

Totes les iniciatives tenen un aforament limitat i cal fer reserva prèvia. Com a novetat, aquest estiu també es podrà reservar a través de Whatsapp, enviant un missatge al 690 853 395. Els usuaris també es poden apuntar a través de l'oficina de turisme.