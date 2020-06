Sanitat vol reduir la quarantena de catorze a deu dies en casos lleus

El Ministeri de Sanitat ha proposat a la ponència d'alertes reduir la quarantena de 14 a 10 dies en casos lleus o asimptomàtics. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va explicar ahir que els estudis recents demostren que en les persones que tenen pocs símptomes o que no en tenen, el virus perd capacitat de transmissió abans.

La mesura, que feia setmanes que s'estava estudiant, s'ha debatut amb les comunitats autònomes (CCAA) i fixarà algunes condicions. Entre aquestes, que els afectats hagin estat almenys tres dies sense símptomes i que la prova PCR inicial s'hagi practicat més de deu dies abans del moment d'aixecar l'aïllament.

Malgrat això, Simón va dir que seran els serveis mèdics els que hauran de valorar cada cas i decidir si la quarantena es pot reduir o no. «Serà un benefici substancial que si s'aplica bé, però no ha d'implicar més riscos», va destacar.

El document d'estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la covid-19, revisat per la Ponència d'Alertes, fixa que els casos sospitosos es mantindran en aïllament a l'espera dels resultats de les proves PCR.

En l'àmbit d'atenció primària, estableix que els casos que no requereixin hospitalització, s'hauran d'aïllar a casa i si no es pot garantir, ho faran en hotels o altres instal·lacions. Seguint amb les recomanacions de l'OMS, remarquen que l'aïllament es mantindrà fins passats tres dies de la resolució de la febre i de la resta de símptomes amb un mínim de 10 dies des de l'inici de símptomes. En el cas dels asimptomàtics, la quarantena es mantindrà fins passats deu dies des de la data de diagnòstic. El seguiment, detalla el document, es supervisarà fins a l'alta segons estableixi cada CCAA. En els casos greus que requereixin ingrés hospitalari, la quarantena es mantindrà en 14 dies. En cas de tenir una PCR negativa en el moment de l'alta i no tenir símptomes respiratoris en els tres dies previs, però, es podrà donar l'alta sense necessitat de fer aïllament domiciliari.



L'OMS crida a no relaxar-se

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va alertar ahir que la pandèmia de la covid-19 continua en fase activa i va fer una crida als governs a mantenir les mesures sanitàries i evitar les desescalades precipitades que han propiciat rebrots en diversos països. «L'epidèmia continua en fase activa en molts països», va declarar el cap de l'oficina regional per a Europa de l'OMS, Hans Kluge, en una conferència de premsa telemàtica dirigida a mitjans russos.

En aquest sentit, va recordar que en diversos països el nombre de casos es va disparar després del retorn dels cursos escolars, fet que va qualificar de «senyal d'alarma». «Hem de mantenir-nos alertes i dur a terme les desescalades amb molta cura. El risc continua sent alt en tots els països», va indicar.