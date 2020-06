La Diputació de Girona lliura material sanitari per valor de més de 400.000 euros

Des del mes de març, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació, Dipsalut, ha lliurat productes farmacèutics i material sanitari per a la prevenció de la COVID-19 per un valor de més de 400.000 ?. Aquest material s'ha anat distribuint a ajuntaments i consells comarcals de les comarques gironines així com a serveis socials, policies locals, hospitals i centres sociosanitaris de la demarcació: residències geriàtriques, centres d'atenció a persones amb discapacitat, centres de salut mental i centres d'atenció i seguiment a les drogodependències.

En total s'han lliurat: 17.200 tests de detecció d'anticossos, validats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; 56.320 mascaretes de protecció; 65.700 guants de nitril; 14.798 ampolles dosificadores de gel hidroalcohòlic; 1.110 pantalles facials i 997 gorres. En breu es preveu fer noves donacions de materials com, entre d'altres, 9.000 ampolles de gel hidroalcohòlic, que es distribuiran entre els ajuntaments per a equipaments, inclosos els de lleure infantil.