Sánchez alerta: «Seguim sent vulnerables, el virus pot tornar»

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va advertir ahir d'una eventual tornada del virus malgrat la sortida de l'estat d'alarma, efectiva des d'aquest diumenge 21 de juny. «Seguim sent vulnerables, el virus pot tornar i sacsejar-nos de nou en una segona onada», va alertar durant la declaració institucional. «Ho hem d'evitar a tot preu», va afegir.

Després de gairebé 100 dies d'estat d'alarma (des del 14 de març) i sis pròrrogues passades pel Congrés, l'estat d'excepció arriba a la seva fi, no sense que Sánchez deixés de fer, ahir, una crida a la «col·laboració individual i col·lectiva» perquè «el conquerit amb tant d'esforç no faci marxa enrere».

«Estem en condicions d'avançar però no podem abaixar la guàrdia», va insistir. En aquest sentit, va posar en relleu que l'Estat prepara una reserva estratègica amb productes essencials per fer front a possibles emergències, uns fons que complementaran els de les comunitats autònomes.

«Cooperació» de forces polítiques

Tanmateix, Sánchez va demanar «cooperació» a totes les forces polítiques, especialment als líders de l'oposició, el PP, a qui va demanar «avançar en la unitat» per encarar la crisi sense el sacrifici del 2008. El cap de l'executiu espanyol va anunciar el començament d'una nova etapa, en què s'han recuperat els carrers, la mobilitat i que a més, les fronteres es tornaran a obrir (avui s'obre l'espai Schengen i les fronteres internes de la UE). Amb tot plegat, va sostenir que també era el moment en què l'economia tornava a recuperar el pols, i que era important anar junts davant la Unió Europea, que vol impulsar la recuperació. «Espanya ha d'entendre's amb Espanya», va dir. «El que és útil és unir forces. El que és eficaç és cooperar», va llançar.

De fet, al PP li ha demanat –si bé és cert que sense citar-lo expressament–, un esforç per a «tornar a aixecar aquest país des de la unitat», tal com es va mostrar en la votació de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) que va tenir llum verda sense cap vot en contra.



«Depèn de nosaltres»

«Estem en el deure d'avançar, però hem de mantenir la guàrdia alta i seguir rigorosament les regles d'higiene i protecció», va puntualitzar, recordant que cada individu pot ser «mur o via de contacte». I és que va assenyalar que, tot i que a Espanya es manté «a ratlla» el virus, «no passa el mateix en altres zones del planeta». Sense anar més lluny, Itàlia ja ha activat totes les alertes per un possible rebrot, després de registrar un repunt de morts i casos, i veure les celebracions multitudinàries de la Copa d'Itàlia de futbol.

«Depèn de nosaltres, ha reiterat Sánchez, que ha agraït la tasca feta pels professionals de la salut durant la pandèmia (la majoria dones), però també a altres serveis essencials, des de cossos de seguretat fins a treballadors de supermercats, transportistes, agricultors, personal de neteja, mestres, científics, o «al món de la cultura» per haver obert «finestres» durant el confinament. També als col·lectius de la gent gran, els joves i als infants.

«Mobilització rècord de recursos»

El Ministre de Sanitat, Salvador Illa, per la seva banda, va ressaltar ahir que la Moncloa ha respost a la crisi del coronavirus amb una «mobilització rècord de recursos» que, a més, «no té precedent», tant a l'Estat com a les comunitats autònomes. Davant l'obertura de fronteres d'aquest diumenge, Illa també va visitar l'aeroport de Barajas ahir a Madrid juntament amb el Ministre de Transports, Luis Ábalos, per a supervisar les mesures de seguretat de l'arribada de turistes, com ara la presa de temperatura i l'observació visual. Avui es realitzaran 650 vols a tot el país.