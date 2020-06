Catalunya manté el repunt amb 156 nous contagis

Catalunya va notificar ahir 156 nous contagis en l'últim balanç difós pel Departament de Salut, mantenint així el repunt a l'alça de casos per segon dia consecutiu i elevant la xifra total de positius en 70.773 des de l'inici de la pandèmia.

Els múltiples canals per on arriben els resultats de les proves PCR i els diagnòstics de la covid-19 retarden les notificacions i per això la majoria d'aquests nous casos es corresponen a dies anteriors. De fet, l'informe retrospectiu de contagis i defuncions per data que publica diàriament Salut permet veure que dels nous notificats, només 27 són del dia de la revella, mentre que 45 es van diagnosticar el dilluns. L'informe indica que fa quatre dies consecutius que es manté una xifra de casos inferior al centenar, però això podria canviar en uns dies quan arribin totes les dades. El dia que Salut ha notificat més casos des de l'inici de la pandèmia va ser el 26 de març amb 2.353 nous contagis.

Tot i el repunt, les funeràries no van reportar cap nova defunció, i per tant la xifra es manté en 12.523 víctimes per la covid-19. Segons el mateix informe, fa sis dies seguits que es moren menys de deu persones cada dia, i el dia més mortífer va ser el 30 de març amb 416 morts. A més, romanen 60 persones ingressades a hospitals catalans en estat greu a conseqüència de la malaltia. Amb tot, ja s'han donat 39.373 altes.

La situació a la Regió Sanitària de Girona ha tornat a fer un tomb i els casos ahir van situar-se a la baixa després de dos dies amb repunts. Salut va notificar sis contagis nous, dels quals només un correspon al dia de la revetlla, i els altres són de dies anteriors. Girona manté des de fa dues setmanes un ritme de menys de quinze contagis diaris, amb una xifra total que ahir es va situar a 7.073 des de l'inici de la crisi. La setmana passada es van registrar un total de 47 nous casos de coronavirus, i l'anterior 52.

Salut no va notificar cap nova mort, i per tant la xifra de defuncions es manté en les 805. D'altra banda, ahir es van donar vuit noves altes pels quals la xifra total ja ascendeix a 2.725.

Dades d'Espanya

El Ministeri de Sanitat va notificar ahir 334 nous contagis, dels quals 196 es van diagnosticar el dia anterior majoritàriament a Madrid (50) i a l'Aragó (49). Segons aquestes mateixes dades, Catalunya n'hauria xifrat 28, una dada en dissonància amb les que dona Salut donada la diferència de barems que utilitzen les comunitats autònomes i el Govern central. Cinc comunitats no van notificar cap nou cas. L'última setmana s'han diagnosticat 1.755 positius, la majoria a Catalunya (483), Madrid (458) i l'Aragó (210). Astúries és l'única comunitat que no ha registrat nous positius des de fa set dies. En total ja s'han diagnosticat 247.086 casos de coronavirus a tot l'Estat.

Pel que fa a les defuncions, l'última setmana s'han mort deu persones amb la malaltia, la majoria a Castella i Lleó (5) i cap a Catalunya. Durant aquest lapse de temps hi ha hagut setze ingressos en una Unitat de Cures Intensives, la majoria a Madrid (5) i a Castella i Lleó (3). Des de l'inici de la pandèmia s'han mort per coronavirus 28.327 persones, la majoria a Madrid (8.416) i a Catalunya (5.666, una xifra molt inferior a la que manté Salut perquè també inclou dades de sospitosos).

Segons les mateixes dades s'han fet 150 hospitalitzacions durant els últims set dies, la meitat de les quals a Madrid (69). Sanitat en xifra 15 a Catalunya.