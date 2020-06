Figueres reinventa la festa de Sant Pere organitzant tres microrevetlles

La festa de Sant Pere a Figueres enguany serà diferent. I és que l'Ajuntament ha decidit organitzar pels propers dies 27 i 28 de juny microrevetlles per tal d'apropar la festa als barris i per garantir les mesures de distanciament social i seguretat per prevenir contagis de la covid-19. Segons va informar ahir el consistori, aquestes revetlles incorporaran tres concerts gratuïts de 45 minuts que es faran en diferents espais de la ciutat.

Els primer es farà el dissabte, 27 de juny i anirà a càrrec del grup El Pot Petit que tocarà a: el passeig Nou a dos quarts de set de la tarda; el parc de les Aigües a dos quarts de vuit del vespre; o l'aparcament de l'antic camp de futbol d'El Far, a dos quarts de nou del vespre.

El diumenge, dia 28, serà el torn de l'orquestra Di-versiones que actuarà a: el passeig Nou a les nou del vespre; el Parc de les Aigües, a les deu de la nit, i al carrer del Far, a les onze de la nit. Les actuacions es faran a través d'un escenari mòbil, i en el cas de Di-versiones, es retransmetrà en streaming. Tot i que són concerts gratuïts, s'hauran d'adquirir les entrades a través de la pàgina web de Figueres Escena (www.figuereseaescena.koobin.com) a partir d'avui.

Per tal d'accedir a l'espai, caldrà fer-ho ordenadament i amb prudència, amb mesures higièniques i de seguretat que respectin allò que permet la normativa.

Cada invitació és per un grup de dos, tres o quatre persones. Caldrà arribar-hi puntualment a l'hora i per l'accés que s'indicarà a la invitació. Un cop allà, caldrà estar atent a les instruccions del personal organitzador i als anuncis de megafonia. És obligatori l'ús de mascareta per tots els assistents.