Acaben les obres de l'N-260 al seu pas per Cabanelles

Les obres de remodelació de la carretera N-260 han finalitzat en el seu pas per la població de Queixàs, dins el terme municipal de Cabanelles, a l'Alt Empordà. Es tracta d'uns treballs declarats d'emergència pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana al desembre de 2017, que han suposat una inversió de gairebé 4 milions d'euros i que ara el Govern espanyol ja ha donat per acabades.

L'objectiu era consolidar un talús que presentava problemes geotècnics i que han obligat a refer el tram de la via que s'hi assentava.

Reparació d'esquerdes

Les patologies del talús causaven esquerdes per l'N-260, concretament en dos trams: als quilòmetres 53 i 55. En aquest sentit, es tracta d'uns punts que ja havien requerit diverses actuacions prèvies de manteniment per part de la Unitat de Girona de la Dirección General de Carreteres. A finals de 2017, la mateixa unitat va determinar que la profunditat de les esquerdes posava en perill l'estabilitat de la carretera i suposava un risc per la seguretat vial. Per aquest motiu, el Ministeri va decidir posar en marxa aquestes obres d'emergència per remodelar la via, que han durat dos anys i mig.

Nou disseny de l'enllaç de Queixàs

Una de les millores resultants d'aquests treballs ha estat la rebaixa de la cota del rasant on hi havien aparegut les esquerdes, al terraplè del quilòmetre 53. Això ha implicat, de retruc, un nou disseny de l'enllaç que porta cap al poble de Queixàs, que fins ara tenia uns paràmetres molt limitats en tots els seus ramals. A més, s'ha suavitzat el pendent del perfil de l'N-260, que ha suposat una millora substancial de la seguretat vial en aquest tram de la carretera. Pel que fa a l'altre terraplè, estava en unes condicions millors,com que el terreny estava millor, s'ha optat per farcir-lo per tancar-ne les esquerdes per tal de millorar la capacitat de la via.

Mentre es feien les obres, el trànsit es va desviar durant 10 mesos per l'antiga carretera N-260a, on ja s'havien fet una sèrie de millores prèvies, com ara el traçat de les corbes, la instal·lació de nous sistemes de contenció, l'asfaltat del traçat i un reforç de la senyalització.