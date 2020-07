L'aeroport rep els primers turistes d'aquest estiu

Arrenca la temporada a l'aeroport de Girona-Costa Brava. Les instal·lacions de Vilobí d'Onyar van rebre ahir –tot i que encara amb comptagotes– els primers turistes d'aquest estiu, la majoria dels quals han vingut a passar uns dies de vacances a les seves segones residències de la Costa Brava.

Annamick i la seva filla Elina han vingut a passar uns dies de vacances a la casa que tenen llogada tot l'any a Palafrugell després que Annamick hagi superat el coronavirus. Clay es mostra impacient per anar a la seva segona residència de Blanes, tot assegurant que durant els últims quatre mesos ha trobat molt a faltar tenir cura del jardí. Anna Louise es dirigeix a la seva casa de Calonge amb ganes de gaudir del bon temps i la gastronomia. Aquests eren alguns dels passatgers del vol FR9124 de Ryanair procedent d'Eindhoven, el primer vol comercial després de la pandèmia, que va aterrar ahir poc després de les onze del matí a l'aeroport de Girona-Costa Brava.

Les instal·lacions de Vilobí van donar per inaugurada ahir, doncs, una temporada d'estiu curta i amb una afluència molt menor a l'habitual. Al llarg de la jornada hi havia programades vuit operacions -quatre sortides i quatre arribades- que connectaven amb els Països Baixos (Eindhoven i Maastricht), el Regne Unit (Bournemouth) i Irlanda (Dublín). Durant aquest mes de juliol, Ryanair té previst recuperar una vintena de destinacions, mentre que Transavia té previst començar a operar a partir d'avui les seves dues connexions amb els Països Baixos. A partir de mitjans de juliol serà el torn de la britànica Jet2, mentre que per a la russa Pobeda encara no hi ha data de reinici de l'activitat, ja que la Unió Europea ha decidit mantenir tancades les seves fronteres amb Rússia.

El dia d'ahir estava marcat en vermell tant per a l'aeroport de Girona com per als establiments turístics de la Costa Brava, que esperen amb candeletes l'arribada del turisme estranger per tal de salvar el que es pugui de la temporada. De moment, però, els turistes han començat a arribar amb comptagotes i enmig d'estrictes mesures de seguretat a l'aeroport gironí. En arribar a la terminal de Vilobí, s'han de sotmetre a un control visual, al control de càmeres tèrmiques per tal de comprovar la seva temperatura i omplir la targeta de localització, on han d'especificar de quin país venen, on es dirigeixen i on passaran la seva estada per tal que se'ls pugui contactar en cas que sigui necessari. A més, l'aeroport ha pres altres mesures de seguretat addicionals, com ara la instal·lació de mampares protectores als mostradors de facturació, cartells informatius, vinils a terra per garantir que es respectin les distàncies de seguretat o dispensadors d'hidrogel. De moment, tampoc es poden fer servir els carretons per transportar les maletes, ja que és difícil poder-ne garantir la desinfecció. A més, la zona de restauració de la terminal segueix precintada i a les màquines expenedores de menjar i beguda s'hi poden trobar mascaretes.

Un dia «significatiu»

El director de l'aeroport, Vicent Pallarès, va assegurar que ahir era un dia «significatiu», en poder recuperar l'activitat amb totes les precaucions sanitàries. «És una gran notícia per al sector turístic», va assenyalar, tot recordant que, de fet, les instal·lacions han estat obertes i operatives durant la pandèmia, i que en alguns casos han donat servei a avions que transportaven material sanitari.

Per a Pallarès, totes les mesures sanitàries han servit perquè l'aeroport «comlpeixi amb el seu objectiu de donar confiança». Per al responsable de les instal·lacions, aquest juliol serà un «mes decisiu» i de «retorn» cap a la nova normalitat, i confia que la demanda es vagi incrementant de forma progressiva. «Esperem que la demanda durant el juliol sigui significativa perquè, de cara a l'agost, les companyies puguin implantar noves rutes i freqüències i augmentar l'activitat», va assenyalar. «Des de l'aeroport treballem amb les institucions del territori per tornar a ser motor de l'activitat turística», va subratllar.

La majoria dels passatgers que van arribar ahir amb el primer vol que va aterrar a Girona, procedent d'Eindhoven, eren parelles i famílies que tenen segona residència a la Costa Brava. Entre ells hi havia Annamick i la seva filla Elina, que durant tot l'any tenen una casa llogada a Palafrugell i a la qual s'han volgut escapar després que l'Annamick hagi patit el coronavirus. En un molt bon català, Annamick assenyalava que estaven «molt contentes» de tornar a ser a la Costa Brava, i que durant els mesos que no han pogut venir ho han trobat molt a faltar. De moment es quedaran una setmana, però si veuen que la situació millora, a finals d'estiu tornaran a passar més dies. Tot i això, adverteix que elles, de moment, són més l'excepció que no pas la regla. «A Holanda hi ha molta gent que té por de venir i que aquest any preferirà quedar-se a casa. Els càmpings holandesos estan ben plens», va assenyalar. En el seu cas, però, li feia tanta il·lusió poder venir que va comprar els bitllets amb antel·lació perquè temien que després pugessin molt de preu, com va acabar passant.

Un retorn «feliç»

Clay, amb segona residència a Blanes, va assegurar que estava «molt feliç» de poder tornar a trepitjar la Costa Brava i sobretot amb la calorosa rebuda, ja que una quinzena de periodistes esperaven els turistes que arribaven a la terminal. La seva intenció és quedar-se durant tres setmanes, que passarà sobretot a Blanes però durant les quals també vol aprofitar per visitar altres llocs com Figueres o Vic. A més, també intenció de tornar al setembre. En el seu cas, va assegurar que se sent segur en viatjar: «Alguns amics em preguntaven que què feia, que per què m'arriscava a venir, però a mi no em fa por. Al final, tots som iguals, tots som persones i només es tracta d'anar amb compte».

Anna Louise, per la seva banda, va ser una de les primeres a baixar de l'avió per passar una setmana de vacances a la casa que té a Calonge. «Em sento molt segura i vull gaudir del bon temps i la gastronomia, perquè durant quatre mesos no hem pogut venir i ho hem trobat a faltar», va assenyalar.

No tot, tanmateix, eren turistes que anaven a segones residències. Martina viu aquí, però és d'origen holandès i ahir esperava amb emoció la seva filla, que venia d'Holanda i a qui podria veure per primer cop després de quatre mesos.

També Omar viatjava amb el seu fill, però en aquest cas per acompanyar-lo a un campus de bàsquet. Ell tampoc havia dubtat a volar malgrat les particulars circumstàncies de la pandèmia. «No hi ha un lloc on puguis estar totalment segur, per tant, mentre es mantingui la distància social i la gent utilitzi les mascaretes, entenc que no ha de passar res», va indicar. En el seu cas, només es quedarà dos dies -els justos per acompanyar el seu fill al campus-, però tornarà d'aquí a dotze dies a recollir-lo.

Per a aquest mes de juliol, Ryanair -principal operadora de l'aeroport- oferirà connexions amb els Països Baixos, Regne Unit, Irlanda, Alemanya, Bèlgica, Polònia i Estònia. A l'agost, si la situació no empitjora, té previst obrir noves rutes, inclosa Itàlia. De moment, però, les companyies es mantenen molt a l'expectativa de l'evolució de la demanda i de quin és el grau d'ocupació dels seus vols, per anar ajustant la seva oferta al volum de turistes.

