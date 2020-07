Endesa vol la nova subestació de Riudarenes per al 2023

La companyia Endesa va detallar ahir un pla d'inversions de 82 milions d'euros per a l'ampliació i renovació d'infraestructures de la xarxa de distribució elèctrica que ha previst a les comarques gironines on, segons les dades proporcionades per la mateixa companyia, hi ha 480.000 abonats que se'n veurien beneficiats.

Es tracta d'unes actuacions a tres anys vista, entre 2021 i 2023, que formen part dels 694 milions que es destinaran a Catalunya amb múltiples objectius. D'un abanda, reforçar la xarxa elèctrica d'alta, mitjana i baixa tensió en el conjunt del territori català (destaquen les costes Brava i Daurada), i de l'altra, reactivar l'economia.



Ampliació a Llançà

Entre els projectes previstos, destaca l'ampliació de la potència de la subestació de Llançà, que beneficiarà la comarca de l'Alt Empordà a partir del 2021, data en què es preveu la posada en servei. Es configurarà una nova entrada i sortida de la línia de 132 kV (milers de volts de potència) i, a més, s'instal·larà un nou transformador que, en paraules d'Endesa, permetrà «augmentar la qualitat i seguretat de l'alimentació de la subestació». Ara mateix hi ha un sol transformador de 132/25 kV i se'n vol instal·lar un segon.



Renovació a Figueres

També a partir del 2021 es preveu tenir llesta la renovació tecnològica del parc de mitjana tensió de la subestació de Figueres, que permetrà, segons Endesa, «augmentar la fiabiltat i guanyar resiliència de la xarxa». D'aquesta actuació se'n beneficiaran l'Alt Empordà i Pla de l'Estany.



Riudarenes, «bàsica» a la zona

A Riudarenes es construirà una nova subestació que s'encarregarà de convertir els 400 kV de la línia de Molta Alta Tensió (MAT) a una potència de 110 kV i això permetrà fortificar una frontissa entre la xarxa de transport d'electricitat i la de distribució. Serà una subestació compartida entre la xarxa de transport d'electricitat de Red Eléctrica de España (REE), la distribuïdora d'Endesa (E-Distribución) i Adif, on s'hi invertiran més de 10 milions d'euros perquè es pugui posar en marxa el 2023.

Segons va explicar Endesa en un comunicat, aquesta instal·lació és «bàsica» per a la província, ja que des de la xarxa de transport d'alta tensió es podrà donar suport a la xarxa de distribució d'Endesa, que alimenta la Costa Brava, el Gironès i el Maresme. Per fer-ho possible, es farà una entrada i una sortida a l'eix de 110 kV ja existent des de Xirgu fins a Sils i des de Sils fins a Tordera. També s'invertirà a augmentar un 20% l'automatització de la xarxa, fins a arribar als 1.062 telecomandaments l'any 2021, per un millor control remot a la província. Finalment, també s'inclou un pla de transició de la xarxa elèctrica actual a la digital.