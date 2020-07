Més de la meitat dels 3.492 gironins inscrits a la selectivitat faran les proves en instituts

El compte enrere per a la selectivitat ja ha començat per als 3.492 estudiants gironins que s'hi han matriculat, 435 més que el 2019. A diferència de les edicions anteriors, aquesta vegada la majoria dels aspirants no faran els exàmens en seus de la Universitat de Girona sinó en instituts de secundària d'onze poblacions diferents.

La Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat va confirmar ahir el rècord d'alumnes que s'han inscrit mai en aquestes proves a Catalunya, que s'allargaran quatre dies –un més de l'habitual– entre el dimarts 7 i el divendres 10 de juliol. En concret, s'hi han matriculat 39.904 estudiants, 5.357 més que el 2019 que representa un increment del 15%; un augment que la Generalitat ja va avançar fa uns dies, quan es va constatar que també han aprovat més estudiants de segon de batxillerat que mai.



El mapa gironí

Si el curs passat es van habilitar tretze tribunals de la selectivitat a Girona, deu a la UdG i tres en centres de secundària de Figueres i Olot, la crisi sanitària per la Covid-19 –que ha obligat els joves a acabar el curs des de casa i a retardar les proves un mes– ha canviat la situació.

Per evitar els desplaçaments el màxim possible i garantir la distància de seguretat tant entre els alumnes com el personal, la selectivitat d'enguany tindrà divuit tribunals: set als campus Montilivi i Centre de la Universitat de Girona, on s'examinaran 1.557 noies i nois, i onze més de distribuïts entre nou poblacions, on faran les proves 1.935 estudiants.

Els instituts Deulofeu i Monturiol, de Figueres, acolliran 188 i 186 aspirants a la universitat, respectivament; al Cap Norfeu, de Roses, hi aniran 145 alumnes; a l'institut de la Bisbal d'Empordà, 211; al Sant Feliu de Guíxols, 257; als instituts Bosc de la Coma i Garrotxa, d'Olot, s'examinaran 90 i 143 joves més en cadascun d'ells; al Pla de l'Estany, de Banyoles, 172; al Ramon Coll i Rodés, de Lloret de Mar, 183; al Sa Palomera, de Blanes, 124, i a l'institut de Santa Coloma de Farners, 238.

A banda de la dispersió, l'adaptació a la pandèmia també implica seguir mesures higièniques i de distanciament, en un pla que ha hagut d'aprovar el Procicat.