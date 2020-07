La Regió Sanitària de Girona suma 9 contagis més al còmput global

La Regió Sanitària de Girona va registrar ahir 9 contagis més respecte al balanç anterior i ja en suma 7.157 al còmput global. Els nous contagis que es van sumar ahir a les dades del Departament de Salut suposen una taxa de creixement del 0,13%. D'aquests, cap ha tingut lloc en residències de gent gran, on el nombre total de casos que s'han detectat des de l'inici de la pandèmia continua en 1.692.

Pel que fa a defuncions, no hi ha hagut cap nou mort en les darreres 24 hores. Així, se suma ja el cinquè dia consecutiu sense noves víctimes mortals i el nombre total es manté en 817. D'aquestes, 246 s'han produït a residències de gent gran, mentre que 364 en hospitals o centres sociosanitari,. 129 a domicilis i 78 no classificades per falta d'informació.

D'altra banda, ja són 2.766 les persones que han superat el coronavirus des de l'inici de la pandèmia i han rebut l'alta mèdica.

A Catalunya, les funeràries vanreportar cinc noves morts per covid-19 en les últimes hores, segons les dades de l'últim balanç de Salut. Això situa la xifra global de víctimes en 12.591.

D'entre el total de víctimes, 6.871 persones han mort en hospital o centre sociosanitari, dues més que en el balanç anterior; 4.099 en una residència, una més; i 796 al domicili, les mateixes que el dia anterior, mentre que les no classificades per falta d'informació són 825, dues més. Fins ara hi ha hagut 4.157 persones ingressades greus, igual que en les últimes 24 hores, i actualment n'hi ha 42, dues menys.

A Catalunya, 294 nous positius

D'altra banda, es van detectar 294 nous casos positius testats, 106 menys que en l'últim balanç, i la xifra total puja a 73.154.

En les residències de gent gran, hi ha 15.043 casos confirmats. Es tracta de dos casos més respecte als que va informar el Departament de Salut dissabte. L'últim balanç de professionals de residències aïllats és de 709, 95 més que l'última xifra que Salut havia facilitat. Pel que fa al nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi ha hagut 39.891, 43 més de les informades aquest dissabte.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 19.870 de confirmats. A l'àrea metropolitana nord n'hi ha 17.510, i a la metropolitana sud, 13.488. A la Catalunya Central són 6.643. En el cas del Camp de Tarragona, se n'han registrat 2.206 persones amb coronavirus, mentre que a Lleida n'hi ha 3.846. A l'Alt Pirineu i Aran creixen fins als 482 casos confirmats, i a les Terres de l'Ebre continuen amb 339.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus