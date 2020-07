Platges sota vigilància: càmeres, rètols i patrulles

Control sense precedents. La temporada d'estiu de la Costa Brava està paradoxalment condicionada pels aforaments, que en municipis com Port de la Selva i Palafrugell ja ha provocat que durant els últims caps de setmana s'hagin hagut de tancar platges per arribar als límits permesos.

La temporada d'estiu 2020 segurament serà la més desconcertant dels últims anys. En lloc de fer previsions de cara als pròxims mesos, la majoria d'ajuntaments de municipis de la Costa Brava consultats per aquest diari prefereixen deixar totes les portes «obertes» a possibles canvis bruscos d'escenari, tant pel que fa a les mesures d'aforament de platges com de balanços d'ocupació turística. «Potser la setmana vinent hi ha un rebrot a Barcelona i l'han de confinar, hem de ser prudents», recorda Roger Pinart, regidor de Seguretat del Port de la Selva.

La vigilància de les platges s'està fent en molts casos mitjançant mètodes poc agressius (cartells, aplicacions mòbil), i no s'han interposat sancions per incompliments. No deixa de ser, en tot cas, una mesura de control sense precedents que en alguns municipis, com Lloret de Mar, passa fins i tot per la instal·lació de càmeres a les platges per controlar els aforaments.

L'obligatorietat de dur la mascareta pràcticament a tot arreu, amb comptades excepcions que a grans trets contemplen ser al domicili, fer esport i tenir problemes de salut, se suma a una llista de noves mesures que fan complicat encaixar la temporada turística en un context de pandèmia global. El Ministeri de l'Interior va publicar el passat mes de maig unes recomanacions de cara a l'obertura de platges, on s'indica que les aglomeracions que poden sorgir en aquestes zones poden suposar factors de risc, ja que les «principals» vies de transmissió del virus són l'aèria i mitjançant contacte. Ambdues són prou corrents en una platja a ple estiu, i per això els consistoris han de fer malabars per adequar-les de forma segura.

Una de les recomanacions de Sanitat més enllà de la desinfecció diària de baranes, gandules, papereres i dutxes per tallar possibles transmissions, passa per limitar aforaments garantir les distàncies socials i situa la distància entre eixos de para-sols d'un mínim quatre metres. El document indica que «el fort vent endèmic d'algunes platges podria ser transmissor de coronavirus, cosa que fa aconsellar distàncies de més de dos metres».



Mesures de control

Les mesures de control escollides pels ajuntaments van des de rètols informatius a càmeres de vigilància, com és el cas de Lloret de Mar, que té col·locades nou càmeres a la platja de Lloret i quatre més a la de Fenals. A més, diversos efectius de Protecció Civil fan recollides de dades periòdiques sobre l'aforament de les platges que es pot consultar a una aplicació mòbil. A l'entrada de la població hi ha una pantalla on es poden llegir les recomanacions de seguretat per moure's en espais públics. No queda cap cap per lligar.

L'opció, però, més estesa a l'hora de controlar els aforaments ha estat la d'optar per cartells on es detalla la distància de seguretat que s'ha de seguir entre tovalloles i recomanacions d'higiene per als banyistes. En el cas de Platja d'Aro, el consistori recomana que els usuaris optin per dutxar-se a casa, tot i que periòdicament es desinfecten juntament amb altres serveis d'ús comú. Precisament aquest municipi ha optat per dividir les seves principals platges (la platja gran del municipi, Cala Rovira i La Conca) en zones segons el seu aforament, i s'ha contractat a 35 informadors repartits també per tots els seus nuclis urbans (Castell-Platja d'Aro i S'Agaró). Segons indiquen fonts municipals, tot i que no és la seva funció principal, els 24 socorristes que treballen a les platges també podran actuar en cas que detectin escenaris de risc.

A Palamós s'han contractat una desena de vigilants que controlen les tres platges grans (Platja gran, La Fosca i Castell), i de moment no preveu augmentar efectius ni implementar noves mesures de vigilància. A més, fonts municipals sostenen que de moment els pics d'ocupació només tenen lloc els caps de setmana.

A Sant Feliu de Guíxols s'ha instal·lat cartells i també s'ha optat per instaurar patrulles policials de vigilància reforçades amb informadors. Tot i que l'alcalde del municipi, Carles Motas, assegura que els caps de setmana es veu molt de trànsit a les carreteres i gent als carrers, no preveu grans aglomeracions per la naturalesa de la platja: «Tenim un marge important d'aforament, ja que estem condicionats per l'absència de turisme estranger», sosté.



Platges tancades

La situació als municipis amb platges petites i retallades pels penya-segats rocallosos de la Costa Brava és més delicada, ja que compten amb un marge de maniobra més reduït. És el cas de l'Escala, que compta amb diverses platges i cales on s'ha fet càlculs d'aforament màxim, segons afirma l'alcalde Víctor Puga. De fet, el batlle explica que des que s'ha inaugurat la temporada de bany, s'ha hagut de tancar en diverses ocasions la platja gran per arribar al seu límit d'aforament. «Els dos últims caps de setmana hem hagut de restringir els accessos a partir del migdia», indica Puga, que subratlla que els usuaris accepten les mesures i no ha estat necessari interposar cap sanció. El municipi ha assignat a Protecció Civil i al cos de policia local del municipi la funció de control dels aforaments, amb el reforç del cos de socorrisme. Tot i que de moment la situació està controlada, Puga no descarta aplicar més mesures si la situació ho requereix, com ara instal·lant tanques o endurint els controls.

Al Port de la Selva, Pinart assegura que «hi ha més gent entre setmana que anys enrere», ja que el turisme local de Catalunya s'ha quedat «tot» aquí, i a més l'estranger «ja ha arribat».

Hi coincideix l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, que explica que s'ha hagut de tancar les platges de Llafranc, Calella de Palafrugell i Tamariu «en un moment o altre» els últims dos caps de setmana per excés d'aforament. De fet, de cara als propers caps de setmana preveu «molta ocupació», i per això l'Ajuntament ha demanat a l'empresa de vigilància que compta amb deu agents cívics que reforci la presència dels informadors durant el cap de setmana. Així mateix, també preveu ampliar el servei durant tot l'agost, ja que fins ara estava fixat durant el mes de juliol.