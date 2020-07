Banyoles manté el Front d'Estany per a passejants i bicicletes tot el mes de juliol

L'Ajuntament de Banyoles continuarà fins a finals d'aquest mes la prova pilot –iniciada el primer cap de setmana de juliol– que pretén ampliar l'espai per a vianants i bicicletes al Front d'Estany. A més, també s'amplia l'horari del carril per a bicicletes provisional al passeig de la Indústria, s'habilitarà des de les tres de la tarda del divendres fins a les tres de la tarda del dimarts. L'Ajuntament estudia altres mesures per pacificar el trànsit de vehicles a la ciutat.

La prova pilot es fa en el tram del passeig Lluís Marià Vidal, des del carrer Prior Agustí fins al passeig Mossèn Lluís Constans, i en el tram del passeig Darder, entre el mateix passeig Mossèn Lluís Constans fins al carrer Pintor Winthuysen. Des de les 8 del matí del dissabte fins a la mitjanit de diumenge la circulació està restringida a bicicletes i vianants i només hi poden accedir els veïns.

La Taula per la Mobilitat, formada per representants dels diferents grups municipals, va valorar positivament la prova pilot de restriccions de trànsit de vehicles que s'ha portat a terme els dos últims caps de setmana en dos trams del Passeig Lluís Marià Vidal i Darder. En aquest sentit, el consistori apunta que les enquestes a peu de carrer també han estat favorables a la mesura. Segons les dades de l'enquesta recollides per l'Ajuntament, un 92% ho aprova.