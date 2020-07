Girona suma 48 nous casos de coronavirus les últimes hores

La regió sanitària de Girona ha sumat 48 nous positius per covid-19 respecte al balanç de fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat 7.418 positius i més de 800 morts per coronavirus.

En el conjunt de Catalunya s'han sumat 938 nous positius l'últim dia. Això situa la xifra global de positius en 78.302. De tots els casos nous, 246 corresponen a la regió sanitària de Barcelona ciutat, 246 més a la regió metropolitana sud i 199 a la de Lleida -138 dels quals al Segrià. Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat tres de noves, les mateixes que en l'anterior balanç, i la xifra total és de 12.627. Fins ara, hi ha hagut 4.192 ingressats en estat greu, sis més que fa 24 hores, i actualment en són 48, tres més que en l'últim balanç.

L'evolució a Barcelona ciutat

A la ciutat de Barcelona, els casos han augmentat de 246 respecte a l'últim balanç. Són 37 casos més respecte a l'augment registrat dimarts. Des de l'inici de la pandèmia, s'han reportat 21.484 casos a la capital catalana. Pel que fa a la retrospectiva, sense incloure els tests serològics, s'han registrat 31 casos corresponents al 14 de juliol, 72 al 13 de juliol, 34 al 12 de juliol i 25 a l'11 de juliol. El 10 de juliol se'n van registrar 263. Si se sumen tots els casos dels últims 7 dies, Barcelona ciutat n'ha registrat un total de 554, sense comptar els tests serològics.

Regió metropolitana sud

Pel que fa a la regió metropolitana sud, han sumat 246 nous casos respecte a l'últim balanç. Això són 117 més respecte a les dades de dimarts. Des de l'inici de la pandèmia, s'han registrat en aquesta regió 14.382 casos. La retrospectiva de casos dels últims dies, sense incloure els tests serològics, mostra 26 casos corresponents al 14 de juliol, 119 al 13 de juliol, 20 al 12 de juliol, 23 a l'11 de juliol i 107 al 10 de juliol. Si se sumen tots els casos dels últims 7 dies, la regió n'ha registrat un total de 455, sense comptar els tests serològics.

En aquesta àrea s'hi inclou l'Hospitalet de Llobregat. Des de l'inici de la pandèmia, en aquest municipi s'hi ha registrat 3.597 casos. 21 són del 14 de juliol, 94 del 13 de juliol, 13 del 12 de juliol i 11 de l'11 de juliol.

Segrià i regió de Lleida

Al Segrià, comarca que continua amb confinament perimetral, se sumen 138 nous casos fins arribar als 3.585 total des de l'inici de la pandèmia. Al conjunt de la regió de Lleida, s'han sumat 199 casos i el total ascendeix a 5.283.

Altres territoris

A l'àrea metropolitana nord hi ha 18.028 (107 més). A la Catalunya Central són 6.862 els confirmats (66 més). A Girona hi ha 7.418 positius (48 més). En el cas del Camp de Tarragona, es registren 2.272 persones amb coronavirus confirmades (nou més). A l'Alt Pirineu i Aran segueixen amb 525 casos confirmats i a les Terres de l'Ebre pugen a 383 (set més).

D'entre tots aquests, Barcelona ciutat registra 3.750 casos confirmats en residències. A l'àrea metropolitana nord n'hi ha 3.658, mentre que a l'àrea metropolitana sud en són 3.054. A la Catalunya Central registren 1.704 residents confirmats i a Girona n'hi ha 1.701. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 474 casos positius confirmats, i a Lleida en registren 639. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 105 casos confirmats en les residències, mentre que a les Terres de l'Ebre se n'han registrat 20.

Tres morts més

Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat tres més. En total, ja hi ha 12.627 víctimes, de les quals 6.911 han estat en un hospital o centre sociosanitari (una més), 4.113 en residències (una més), 8100 en domicilies (una més), i 803 no classificades per falta d'informació (les mateixes).

Les funeràries han registrat dues morts corresponents al 13 de juliol, tres més al 12 de juliol i dues l'11 de juliol. Aquestes dades, però, poden anar variant quan les funeràries actualitzin la informació en propers balanços.