Compartir experiències positives sorgides en plena pandèmia

El centre de documentació de serveis socials de la Generalitat DIXIT Girona i la Fundació Campus Arnau d'Escala –amb la Universitat de Girona, la Fundació Drissa i l'Ajuntament de Girona al seu patronat– criden a compartir experiències positives generades per la crisi social i sanitària de la covid-19.

Es tracta del projecte anomenat «Drets i innovació en els serveis a les persones en temps de crisi. Compartim aprenentatges i bones pràctiques en l'àmbit social i sanitari», que té com a objectiu capitalitzar el coneixement i els aprenentatges obtinguts amb la utilització innovadora dels recursos i eines per part de les organitzacions. Les entitats que n'hagin dut a terme alguna tenen temps fins al 31 d'agost per omplir un formulari disponible tant al web de DIXIT com de la fundació, en el qual hauran d'explicar en quin àmbit han treballat, a qui s'ha destinat i quines millores ha produït, entre altres qüestions.

Amb elles, al setembre, se celebrarà un cicle de sessions virtuals que giraran al voltant de la garantia dels drets, per conèixer i compartir les bones pràctiques que s'hagin identificat.

La programació constarà de diverses jornades sobre el dret a la vida independent i a la inclusió en la comunitat, a la salut, la informació, el treball i a gaudir d'un nivell de vida adequat i de protecció social. Persones expertes en aquest àmbit dinamitzaran les jornades i es preveu publicar un recull amb totes les pràctiques per tal de facilitar-ne l'aplicació.