Els comuns exigeixen explicacions a l'ACA pels danys causats en la neteja pel «Gloria»

El diputat de Catalunya en Comú David Cid ha demanat la compareixença dels directius de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) davant la preocupació, compartida amb la plataforma Salvem els Rius, que les actuacions de neteja arran del temporal Gloria puguin «estar provocant greus impactes ecològics, afectant espais naturals i espècies protegides per la llei».

Salvem els Rius ha alertat que aquestes actuacions d'urgència que està portant a terme l'ACA per, suposadament, arreglar els danys del Gloria, estan provocant «la destrucció i eliminació dels boscos de ribera i dels ecosistemes existents en els cursos fluvials dels nostrse rius i rieres», transformant-los en «simples canals sense vegetació». A més, denuncien que s'està atemptant contra el que constitueix «un hàbitat per a multitud d'espècies, en molts casos en perill d'extinció i en prioritat de conservació», com en el cas de la merla d'aigua, la llúdriga, la tortuga de rierol o el turó.

Ara fa unes setmanes, Cid es va reunir amb representants de la plataforma per conèixer la situació de primera mà i es va comprometre amb l'entitat a demanar la compareixença del director de l'ACA, Lluís Ridao, i el director de coordinació territorial, Diego Moxó, i a presentar una sèrie de preguntes a la Mesa del Parlament per tal de rebre una resposta per escrit.

Les preguntes registrades pels comuns incideixen en les actuacions de l'ACA que Salvem els Rius ha recopilat i considera greus, com el cas de la riera d'Arbúcies, inclosa a la Xarxa Natura 2000, «on hi havia una important verneda [hàbitat d'interès prioritari a Europa] que ha estat totalment arrassada». Una neteja intensiva que, segons denuncien, s'està produint a molts altres rius i rieres del país, com la Tordera, el Ter, l'Onyar, el Francolí, el Llémena, el Llierca, el Fluvià o la riera de Giola, on «s'estan arrencant molts arbres vius, amb la justificació de treure fusta morta».