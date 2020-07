L'Ajuntament de Figueres endureix les mesures per contenir els casos de COVID-19

L'Ajuntament de Figueres endureix des d'avui les mesures per contenir els contagis de coronavirus a la ciutat i aplicarà mesures extraordinàries. Hi ha 60 casos comptabilitzats només a la capital altempordanesa i 65 en tota l'Àrea Bàsica de Salut, que també comprèn Vila-sacra, Riumors, Fortià i el Far de l'Empordà. L'alcaldessa, Agnès Lladó, va mostrar la «preocupació» pel repunt de casos i va anunciar la suspensió del Sant Jordi d'estiu, previst el 23 de juliol, i tornar a tancar parcs i jardins públics. S'intensifiquen els controls policials i la Guàrdia Urbana sancionarà a qui no faci ús de la mascareta, també a les terrasses.

L'Ajuntament, que culpabilitza del repunt de contagis el col·lectiu de joves, posarà especial atenció als locals d'oci nocturn, als quals se sotmetrà a un control «estricte» i s'augmentarà el control a les terrasses per tal que compleixin les distàncies de seguretat i la utilització de mascaretes. L'alcaldessa va recordar que són obligatòries i que només es poden retirar en el moment de beure o menjar.

El consistori reduirà l'aforament dels autobusos urbans, tancarà les fonts municipals, s'incrementarà la desinfecció dels espais públics i es destinaran més dispositius policials per controlar l'aforament i el compliment de les mesures als mercats municipals. «No ens tremolarà el pols», va remarcar Lladó.

L'alcaldessa va atribuir els rebrots a una relaxació de la ciutadana, però en especial dels joves, i va afegir que la mitjana d'edat dels contagis ha baixat amb relació al març. Segons l'alcaldessa, la seixantena de casos a la ciutat són «petits brots» que no tenen relació entre ells. A més, Lladó va alertar que un gruix important de la població és asimptomàtica, la qual cosa agreuja encara més les possibilitats de contagi. És per això que la Guàrdia Urbana començarà a sancionar a qui no faci ús de la mascareta.

«La clau és com ens comportem en aquests dies. Cada ciutadà ha de ser responsable i autoexigent per evitar la propagació de la covid-19», va dir l'alcaldessa i va apel·lar al «sentit comú». «Festes d'aniversari amb 40 persones no es poden fer. No perquè ho digui el Procicat sinó per sentit comú», va defensar.

Figueres i l'Alt Empordà es caracteritzen per ser un territori turístic i l'alcaldessa va recalcar que els visitants també han de complir amb l'obligatorietat de la mascareta. És per això que va explicar que han estat en contacte amb els mitjans de comunicació francesos perquè difonguin les mesures aplicades a la capital alt-empordanesa.

Quatre ingressos

Per la seva banda, el gerent de l'Hospital de Figueres, Martí Masferrer, va explicar que el centre funciona amb «normalitat» i que la pressió sanitària és baixa. Hi ha quatre persones ingressades per coronavirus, de les quals dues són gent «de pas». El centre està realitzant entre 50 i 70 proves PCR al dia. El gerent va afegir que des de l'1 de juliol s'ha atès un total de 33 casos dels quals 10 s'han hospitalitzat. Masferrer va afegir que la penetració de la malaltia a la comarca és baixa i que la població immunitzada se situa entre el 2% i el 3%.