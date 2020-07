La Intersindical denuncia la pèrdua de places docents a les escoles rurals empordaneses

La Intersindical-CSC denuncia que, en l'adjudicació provisional de places feta pel Departament d'Educació el 15 de juliol, s'han perdut llocs de tècniques d'educació infantil i mestres de primària en escoles rurals de l'Empordà. La caiguda de places –indiquen– va ser menys acusada en cursos anteriors i s'hi van destinar docents a finals de mes o a l'agost.

El sindicat recull el malestar de docents de les zones d'escolarització rural (ZER), Les Salines, Tramuntana i Requesens, que agrupen una desena de centres educatius petits situats en «edificis antics o envellits, que en més d'un cas tenen encara tancaments dels anys 40 del segle passat o es troben en un primer pis de l'edifici municipal al qual s'accedeix per una escala». La queixa inclou la consideració que, els últims anys, les escoles d'aquestes poblacions han estabilitzat o, fins i tot, augmentat lleugerament el nombre d'alumnes.

L'adjudicació de places a la baixa –amb la reducció d'entre mitja jornada i una de sencera a cada ZER– es va fer l'endemà que el Departament d'Educació anunciés la contractació de personal de reforç per al pròxim curs. Davant d'aquest fet, des de la Intersindical denuncien que la Conselleria «fa anys que ha oblidat, negligit i menyspreat l'escola rural en aquest territori» perquè «no el dota ni de mitjans ni del personal necessari».

La crítica també inclou l'escola més gran de la zona –que es qualifica de «l'Empordà oblidat»–, la Josep Peñuelas del Río de la Jonquera, on l'adjudicació provisional ha tret quatre places entre tècnics d'educació infantil i mestres d'infantil i primària. A través de la Intersindical-CSC, lamenten que en escoles rurals com aquestes «els mestres assumeixen responsabilitats que no els pertoquen, fan de conserges, informàtics, administratius o, fins i tot, de tècnics de riscos laborals sense compensacions de cap tipus i amb el temor que la plaça que ocupen desaparegui al setembre».

La portaveu de la sectorial d'Educació del sindicat a Girona, Núria Pastor, va explicar que la no cobertura de places ara –des de la Inspecció els diuen que se n'adjudicaran més– «crea un problema a l'hora de programar el curs i una incertesa molt gran».