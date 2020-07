Rescaten un home ferit en un penya-segat de Tamariu

Els Bombers van rescatar ahir un home que va caure per un penya-segat d'uns tres metres d'altura a la cala Marquesa de Tamariu (Palafrugell). A conseqüència de la caiguda, l'home -de 35 anys- va quedar ferit de la cama, amb una possible fractura.

L'accident es va produir quan faltaven uns 10 minuts per la una del migdia i la zona on es va precipitar era de difícil accés. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diversos efectius dels cossos d'emergències per terra, mar i aire.

Van immobiltizar-lo en una llitera per tal que l'helicòpter el pogués traslladar fins a una zona on hi havia l'ambulància.