Denunciats 171 motoristes des del gener del 2019 per circular per espais protegits

Els Agents Rurals han tramitat 171 denúncies contra motoristes que circulaven en zones de muntanya i espais naturals protegits de tota la demarcació de Girona des del gener del 2019 i fins ara. Una xifra que segons aquest cos és «atípica i poc representativa», ja que la primavera passada, que és quan se solen fer més controls, va coincidir amb el confinament obligatori per evitar la propagació de la covid-19.

Aquestes 171 denúncies han estat el resultat dels 1.490 serveis relacionats amb la circulació motoritzada que han fet els Rurals i la majoria han estat a conductors que circulaven per vials prohibits i, en menor mesura, per circular camp a través. També se n'han posat per temes administratius com: no tenir matrícula, assegurança, llicències o targetes d'inspeccions tècniques, entre d'altres.



Gran impacte al Baix Empordà

Una de les comarques més afectades per aquestes pràctiques il·legals és el Baix Empordà on s'han tramitat 38 denúncies. De fet, és la segona en nombre de denúncies de tota la demarcació gironina, només per darrere de la Garrotxa on se n'han realitzat 42, i per davant de l'Alt Empordà, on ja se n'han posat 33.

En el territori baix-empordanès, la problemàtica es produeix sobretot a la capçalera del Ridaura, un espai protegit situat entre els municipis de Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina i Llagostera, on hi creixen espècies amenaçades que no es troben a cap altre lloc de Catalunya com: l'espiga d'aigua, el lletimó, els barbs de muntanya, el gripau comú, l'escarabat ( Hoplia coerulea), el picot garser gros o el raspinell, entre moltes altres. En aquest espai, l'associació ecologista Natura Sterna ha denunciat en reiterades ocasions, la proliferació de motos de trial que travessen el riu, obren camins i corriols, «erosionen el terreny i deixen taques d'oli a l'aigua».

De fet, la darrera queixa la va fer l'entitat el passat 12 de juliol conjuntament amb els ajuntaments de Llagostera i Santa Cristina. En un comunicat, asseguraven haver detectat que els grups organitzats de motos segueixen utilitzant il·legalment el tram de la llera del Ridaura que es troba dins d'una zona catalogada com Espai d'Interès Natural (EIN).

En aquest sentit, el president de Natura Sterna, Jaume Ramot, va explicar a Diari de Girona que en els últims anys el problema s'ha agreujat a causa de la proliferació d'empreses turístiques que porten clients dels Països Baixos i Bèlgica per fer rutes d'enduro per aquest paratge natural.

Una problemàtica que es viu també a altres comarques com la de la Selva, on fa temps es va detectar que algunes empreses organitzaven rutes de motocicletes en espais naturals protegits dels municipis de Lloret de Mar, Blanes i Tossa de Mar. I molt especialment al Massís de Cadiretes-l'Ardenya, una zona la major part de la qual és considerada Espai d'Interès Natural. En aquest punt, les motos d'enduro passen per corriols només aptes per a persones que van a peu.



Efectes del confinament

Els Agents Rurals també destaquen que enguany, les xifres han variat a causa de l'estat d'alarma, i el consegüent confinament obligat de la població. Asseguren que, habitualment, els controls se solen fer en zones «sensibles o problemàtiques», i sobretot a la primavera, en zones de nidificació d'espècies protegides per evitar destorbar-les.

Aquesta primavera, però, el confinament del mes de març al mes de juny, va impedir que es pugués circular lliurement, i per tant també que les motos d'enduro poguessin practicar trial per les zones muntanyoses per les quals tenen prohibit el pas.