Denuncien bretolades i «botellons» al cim del volcà Montsacopa d'Olot

Arrencar la gran estelada que estava dins del recinte del fortí del cim del volcà Montsacopa d'Olot va ser la bretolada més visible de les que han ocorregut els últims dies al cim d'aquesta muntanya. L'estelada de grans dimensions era visible des de bona part d'indrets de la ciutat. Aquest acte va ser comès fa uns dies i va transcendir a l'últim ple de l'Ajuntament d'Olot.

El regidor de Serveis Urbans i Medi Ambient, Aniol Sellabona (JuntsxCat), va exposar que els havien arrencat l'estelada. «Representa el sentit majoritari del nostre poble i la tornarem a posar», va anunciar. Per arrencar l'estelada, els assaltants van haver d'escalar els murs de més de quatre metres del fortí. Grups d'ideologia unionista han penjat vídeos a les xarxes socials, on es reivindiquen com a autors.

L'atac a l'estelada no ha estat l'única bretolada dels últims dies, Sellabona va explicar que van trobar un banc arrencat i brutícia. Va apuntar que han tornat a posar el banc i que la Brigada de Neteja del Servei d'Ocupació ha netejat la zona. Aniol Sellabona va respondre a les preguntes de Josep Guix (PSC) i Lluís Riera (CUP). El portaveu de la CUP va plantejar que els últims dies havia vist fotografies de brutícia i «botellón» a les xarxes socials. Va descartar que les imatges estiguin relacionades amb el restaurant que des de fa uns anys ocupa una part del fortí. Riera va demanar un pla de seguiment i de neteja de l'espai. Josep Guix va plantejar que la via verda que va del barri de Sant Miquel al Montsacopa «està molt degradada». Va apuntar que tot i haver-hi pedres té constància que hi passen cotxes. Va afegir que el camí que uneix el cim del volcà amb l'institut Montsacopa «està impracticable».

Aniol Sellabona va respondre que ben aviat posarà pilones a l'accés al camí que va del barri de Sant Miquel fins al volcà. Va explicar que des de fa temps tenen previst instal·lar pilones. «Seran pilones extraïbles», va anunciar. Va justificar que l'estiu passat va tenir lloc un incendi al camí, conegut com a camí intervolcànic, i hi van haver d'accedir vehicles de bombers. «Per això les pilones han de ser extraïbles», va comentar.

Va explicar que en els últims dies han tingut accions de neteja a les zones properes a la falda del volcà. Així, va enumerar una acció de la Brigada de Jardiners del Sigma a la carretera de les Feixes que derivava d'una petició dels veïns.

Aniol Sellabona va fer una crida als joves perquè no embrutin el volcà. «No és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta», va dir. Va recordar que és un lloc proper al centre, on es pot trobar recolliment i contacte amb la natura.

En el passat mandat, l'Ajuntament va dur a terme una acció de millora del volcà. Va pujar-hi serveis d'aigua, llum i gas, hi va fer un establiment de restauració, hi ha sanitaris, va posar bancs a tot el cercle i fins i tot va posar llums al camí d'accés però van ser arrencats en una bretolada a principis del 2018.