Obren els túnels de Bracons nou hores després de l'accident múltiple

Els túnels de Bracons tornen a estar oberts al pas de vehicles. S'han reobert, quan passaven 20 minuts de les dues de la matinada, més de nou hores després de l'accident de trànsit múltiple d'ahir a la tarda.

Tot i això, cal dir que s'han hagut de mantenir un carril tallat en cada sentit de la marxa per neteja de la via, la C-37. Una mesura que s'ha canviat pels volts de dos quarts d'onze del matí. Quan s'ha pogut reobrir el que va en sentit Girona. Per tant, només n'hi ha un de tallat en direcció Vic, segons el Servei Català de Trànsit.

En l'accident d'ahir s'hi van veure implicats dos camions, un turisme i una camioneta de transport de vehicles. Un dels vehicles pesants era un camió frigorífic i tota la càrrega va quedar bolcada i escampada per la calçada.

El sinistre va tenir lloc a la C-37 al seu pas per Sant Pere de Torelló i va provocar un ferit greu i dos ferits de menys gravetat.