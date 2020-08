Un 8% de les proves PCR que es fan al Principat tenen un resultat positiu

El secretari de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, va explicar dijous que actualment, el 8% les proves PCR que es realitzen a Catalunya donen positiu. El secretari de Salut Pública va voler insistir en què «per aconseguir més casos hem anat a buscar-los fent més proves» va afegir. En aquesta línia, «és molt important mirar la taxa d'infecció però també com estem buscant. Quan busquem trobarem. No es pot mirar aïlladament».

Per això ja va anunciar que, la setmana vinent, es continuaran fent més cribratges massius en la línia dels que ja han començat entre a Ripollet, Sabadell i Terrassa. «Monitorem l'evolució a tot Catalunya i mirem el perquè dels increments o variacions setmana a setmana», va puntualitzar Argimon. Argimon també va recordar la importància de seguir amb les mesures de responsabilitat, protecció i prevenció, la «vacuna» del rentat de mans, la mascareta i la distància.

Per la seva banda, Jacobo Mendioroz, coordinador de la Unitat de Seguiment de la COVID a Catalunya, també va explicar una acció intensiva de cribratge dut a terme avui a Torregrossa, Pla d'Urgell, on «hi ha una quinzena de casos però, en tractar-se d'una localitat petita, vigilància epidemiològica ha cregut oportú fer-ho».

Adrià Comella, director del Servei Català de la Salut, va assenyalar com l'objectiu és «procurar que la malaltia causada per la covid-19 afecti el mínim possible a la resta d'activitat i malalties de la nostra societat. Cal continuar mantenint l'activitat no covid i covid». Comella va exposar la situació de les dades assistencials amb un especial èmfasi en els professionals de l'atenció primària, ja que estan rebent la major pressió assistencial al tenir una gran tasca d'identificació de casos. També es va anunciar com el Servei Català de la Salut està treballant perquè en els mesos vinents es reforci aquest col·lectiu amb perfils de l'àmbit de la psicologia, treball social o la nutrició per així garantir la millor resposta possible davant una possible segona onada a la tardor. D'altra banda, va destacar que en l'atenció hospitalària, «la tendència en els llits de crítics és malauradament a l'alça».