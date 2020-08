Banyoles invertirà mig milió en el desdoblament de la xarxa de sanejament

L'Ajuntament de Banyoles tirarà endavant el desdoblament de la xarxa de sanejament de la ciutat, i començarà per la construcció d'uns nous col·lectors de desguàs i sanejament al carrer Llibertat. A més, també es realitzarà l'estabilització dels marges del rec de Can Teixidor. En total, la inversió per a aquestes obres és de 551.934 euros, dels quals 250.000 s'han finançat amb el Pla Únic d'obres i Serveis de la Generalitat (Puosc), i la resta amb fons propis.

Els treballs consistiran a construir uns nous col·lectors de desguàs i sanejament al carrer Llibertat i de noves escomeses pels habitatges. D'aquesta manera, les aigües brutes i les pluvials seran canalitzades per separat.

D'altra banda, les obres també inclouen el sistema de regulació del cabal i la consolidació dels marges del rec de Can Teixidor en aquest punt de la ciutat. En concret, es corregiran els efectes de l'erosió dels marges en un tram d'uns 160 metres entre el passeig de Lluís M. Vidal i el passeig de la Generalitat, que discorre entre l'escola de La Draga i la plaça Maia Ros i Gussinyé (marge sud) i els blocs de pisos que donen al carrer de Sant Mer (marge nord). Amb l'actuació, el consistori assegura que s'impedirà que es produeixin esllavissades als marges del rec, tot mantenint les característiques de la vegetació lacustre i la protecció de la fauna.



«Millora per a tota la ciutat»

El regidor d'Urbanisme i Activitats, Medi Ambient i batlle d'aigües, Albert Tubert, va destacar que «es tracta d'una important millora per a tota la ciutat, atès que el carrer Llibertat és una part de l'espina dorsal del sistema de sanejament urbà i darrerament havia portat problemes per la seva antiguitat». Més enllà de la millora de la xarxa de sanejament, el regidor també va apuntar que «amb la consolidació dels marges del rec de Can Teixidor i la col·locació d'unes cadiretes automatitzades es podrà controlar millor el nivell de l'Estany, i també es regularà el cabal del rec, garantint el cabal ecològic i l'aigua per als regants dels horts».

Aquestes actuacions són el punt de partida de la previsió del consistori de desdoblar, per fases, la xarxa de sanejament de la ciutat per donar un salt qualitatiu en el tractament de les aigües i, al mateix temps, tenir un control en els increments sobtats del nivell de l'Estany.