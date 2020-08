Alerten els Mossos pensant-se que un conductor va begut i resulta ser un ancià desorientat

Situació rocambolesca la que van viure els Mossos de Trànsit de Girona. Diverses trucades van alertar-los que un conductor semblava anar molt begut i que havia arribat a entravessat el cotxe al mig d'una carretera. Era la nit de l'1 d'agost. Diversos testimonis havien seguit el cotxe i el van aconseguir aturar al costat de l'església de Fornells de la Selva (Gironès). Quan els Mossos van arribar a lloc, però, a dins el vehicle no hi anava cap borratxo, sinó un ancià de 82 anys que feia cinc dies que conduïa sol des d'Anglaterra per anar a veure el fill. L'home s'havia desorientat i, a més, no podia conduir perquè està discapacitat. Els Mossos el van atendre i, després de parlar amb la seva família, li van buscar un hotel.

Els fets van tenir lloc cap a les onze de la nit de l'1 d'agost. Diverses trucades al 112 van alertar de la presència d'un conductor que aniria borratxo i que va arribar a entravessar el cotxe –un turisme amb matrícula anglesa- al mig de la carretera C-25. El conductor havia continuat circulant, però alguns testimonis el van seguir i el van aconseguir aturar quan va entrar al casc urbà de Fornells de la Selva. Més o menys, a l'alçada de l'església.

Quan les patrullades de Trànsit dels Mossos van arribar a lloc, van veure que a dins del cotxe hi havia un ancià. Era un home de 82 anys, que va donar negatiu a la taxa d'alcoholèmia (de fet, va marcar 0.00). Estava completament desorientat i tenia discapacitats a la cama i al braç esquerres.

L'home va explicar que des del dilluns 27 havia estat viatjant sol amb el cotxe. I que havia sortit d'Anglaterra en direcció cap a Altea, al País Valencià, per anar a veure el seu fill. Aquella nit, però, l'ancià havia sortit de l'AP-7 per omplir el dipòsit de benzina i s'havia perdut.

Quan els Mossos el van trobar, el cotxe tenia el parabrises trencat (perquè alguns dels testimonis, amb l'objectiu d'aturar-lo, li havien donat cops).

Com que l'home no podia viatjar els agents van contactar amb el fill per trobar una solució. La seva companyia asseguradora els va recomanar que gestionessin tot allò que fos necessari i que amb posterioritat ja li retornarien les despeses ocasionades.

Els agents de Trànsit li van buscar un hotel al mig de Girona, el van acompanyar i van avisar la grua perquè retirés el cotxe.