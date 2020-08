Els lladres s'emporten 900 euros i un ordinador de la piscina de Besalú

Uns lladres van entrar a la piscina municipal de Besalú i van aconseguir endur-se 900 euros i un ordinador portàtil. El robatori va tenir lloc aproximadament a 2/4 de tres de la matinada del dissabte, segons testimonis que van veure llums però no en van fer cas.

En tot cas, els responsables de la piscina l'endemà al matí es van trobar amb la porta principal d'entrada a les instal·lacions forçada. Els lladres haurien usat un instrument de ferro per fer palanca i obrir la porta d'alumini.

Un cop dins, haurien entrat per una finestra i s'haurien trobat amb dues portes més. Així, van esbotzar la porta dels vestuaris però no hi van trobar res. Van esbotzar la porta de les dependències administratives i és on van trobar l'ordinador i els diners.



Quart robatori

Es tracta del quart robatori en dependències de piscines municipals a la Garrotxa en les últimes setmanes. La nit del dilluns dia 3 d'agost van entrar a la piscina de Montagut i de Tortellà. A Montagut es van endur una caixa enregistradora i una tauleta electrònica i a Tortellà també la caixa enregistradora i gelats. Dies abans, també, havien intentat robar a la piscina municipal d'Olot.