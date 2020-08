Policies d'Olot salven una veïna que va patir un infart

Dos agents de la Policia Municipal d'Olot van salvar la vida a una veïna de la ciutat de 51 anys que havia patit una aturada cardiorespiratòria. Mentre patrullaven per la ciutat. Els agents van ser requerits per la cambrera d'un restaurant que va presenciar com una dona es trobava malament.

Ràpidament els agents van desplaçar-se fins al lloc i van comprovar que la dona acabava de patir una aturada cardiorespiratòria. Per això, al mateix temps que activaven el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), van iniciar tasques de reanimació cardiopulmonar amb l'ajuda del desfibril·lador del vehicle policial.

Al cap de cinc minuts, dues dotacions del SEM van rellevar els policies en les tasques de reanimació i van aconseguir estabilitzar-la. Finalment, la veïna va ser traslladada a l'hospital Josep Trueta de Girona.

La ràpida acció de reanimació pulmonar amb l'ajuda d'un desfibril·lador va ser clau perquè la dona hagi pogut superar l'aturada cardiorespiratòria. La policia està formada i preparada per fer aquests tipus d'intervencions fins a l'arribada dels metges.