Nou maltractadors amb risc de reincidència, vigilats amb polseres GPS

En aquests moments hi ha nou homes que porten polseres telemàtiques a les comarques gironines. Es tracta del rècord d'instal·lacions actives des que es va instal·lar el primer aparell GPS, que en el cas de Girona va ser el 2010. Aquests elements es col·loquen perquè un jutge ho decideix en considerar que el delinqüent és una persona d'un alt risc per a la víctima de violència masclista i per tant, han d'estar en permanent vigilància.

Un cop el maltractador té instal·lat l'aparell, són els Mossos d'Esquadra que poden fer un seguiment dels agressors. Evitant així, per exemple, que un maltractador s'apropi a menys de 500 metres de la víctima.

A les comarques gironines, com mostren les dades de la Delegació del Govern per Violència de Gènere, la col·locació d'aquest tipus de braçalet ha patit evolució a l'alça. A partir de l'any 2009 es van començar a aplicar aquests dispositius electrònics amb GPS a Espanya, que consisteixen d'entrada en un braçalet que normalment es col·loca al turmell de l'agressor i que emet un senyal. A Girona, però, el primer no es va posar fins al 2010.

A la demarcació de Girona l'ús d'aquests braçalets ha anat a més fins a arribar als 38 en total a dia d'avui. L'any en el qual n'hi ha hagut més en actiu és aquest (9) però l'any passat la xifra ja es va tancar molt elevada, amb vuit instal·lacions.

L'evolució mostra que entre 2010 i 2014 es passa d'un a tres com a màxim en activitat però és a partir del 2015 que la imposició d'aquest dispositiu de control puja. El 2015 ja se'n col·loquen cinc; el 2016, quatre; el 2017, vuit. A partir d'aquí hi va haver una baixada el 2018 i cinc maltractadors portaven aquestes polseres GPS: L'any passat, les instal·lacions ja van pujar a vuit.

El funcionament de l'aparell

La polsera antimaltractament és un dispositiu electrònic que permet saber si un condemnat per violència masclista d'alt risc amb una ordre d'allunyament l'està complint. Ara bé, per aquells maltractadors que es consideren d'alt risc, també hi ha l'opció com també preveu la llei d'utilitzar la tecnologia per evitar així que l'agressor no es comuniqui amb la seva víctima i no s'hi acosti, fixant una distància mínima. Tot està recollit en el Codi Penal.

Aquest senyal que emet el braçalet el recull un altre aparell, que també ha de portar sempre el condemnat per maltractaments a sobre i que és com un telèfon mòbil. I finalment, la víctima també ha de portar un altre aparell que permet recollir el senyal dels aparells.

A partir d'aquí, es controla durant tot el dia l'agressor i la víctima. La polsera també és objecte de la ràbia dels condemnats i hi ha casos en què els qui la porten l'han volgut destrossar i inutilitzar.