Testimonis situen un jove a prop de la paperera de Besalú abans del foc

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot segueixen amb la investigació de l'incendi que va afectar dilluns a la nit una indústria paperera de Besalú. Fonts del cos asseguren que estan pendents de l'informe que els han de fer arribar els Bombers de la Generalitat, però no descarten que estigui provocat. El que tenen sobre la taula és que testimonis van veure un jove a la zona en el moment de declarar-se el foc i s'està intentant esbrinar si hi podria tenir res a veure. De moment, però, no hi ha res concloent a l'espera de certificar la causa. L'incendi de dilluns es va produir a quarts de nou del vespre en aquesta empresa paperera situada a la C-66 antiga, a prop de la deixalleria municipal de Besalú. Els Bombers, en rebre l'avís, van mobilitzar fins a cinc dotacions terrestes i van cremar 20 metres quadrats de palets.