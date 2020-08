El Consell de la Garrotxa canvia el pla de la planta de residus de Sant Jaume

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha començat la feina d'adequació a les directrius marcades per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya emesa a finals del 2019 sobre el Pla Especial Urbanístic del Centre de Residus de la Garrotxa a la finca de Can Coma de Baix (Sant Jaume de Llierca).

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach, ha apuntat: «Fem les modificacions oportunes que ens demanava la sentència». Segons ell, la sentència planteja que tot el fet fins a l'actualitat: buscar el lloc, escollir-lo i aprovar el Pla Especial Urbànístic està bé. El president precisa que el veredicte només determina dues coses que cal corregir. «Una és que hem de modificar el camí per fer-lo més ample i l'altra és que s'ha de girar una mica la part de baix de l'edifici perquè no toqui tant la zona protegida del riu», explica Reixach.

Un cop fetes aquestes correccions el Pla Especial Urbanístic estarà d'acord amb el demanat pel jutjat i quan vulgui el Consell Comarcal de la Garrotxa, com a ens encomanat per Agència Catalana de Residus, podrà començar les obres per les quals disposa d'una reserva de catorze milions d'euros.

Tot i això, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca continuen negociant una alternativa a la ubicació de la planta a Can Coma de Baix.

Segons Reixach, un cop feta pública la sentència, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca va demanar tornar a parlar de la ubicació i van proposar buscar una alternativa al Polígon de Politger nord. «Estem així», ha resumit el president. D'aquesta manera, va indicar que l'adequació del Pla Especial es fa per tirar endavant la planta de triatge a Can Coma de Baix, si no hi ha cap alternativa.

L'inici dels treballs per adequar el Pla Especial Urbanístic del Centre de Residus de la Garrotxa és el primer pas que el Consell Comarcal de la Garrotxa fa des del gener d'aquest any, quan va fer pública la sentència del TSJC. El pas endavant arriba després de mesos de reducció de l'activitat per causa de la crisi de la covid-19 i d'anys de negociacions entre Agència Catalana de Residus, Consell Comarcal de la Garrotxa i Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.



Recurs de cassació

Poc després de fer-se pública la resolució del TSJC favorable a ubicar la planta a Can Coma de Baix, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca va acordar presentar un recurs de cassació contra la sentència al Tribunal Suprem. Ahir, l'alcalde de Sant Jaume, Jordi Cargol, va exposar que encara no han obtingut resposta sobre si el Suprem ha acceptat o no el recurs.

Els veïns de Sant Jaume de Llierca, amb el suport de l'Ajuntament, sempre s'han mantingut en contra de la ubicació de la planta a Can Coma de Baix. Es tracta d'uns terrenys que estan al límit del polígon sud, però en decalatge. O sigui, Can Coma de Baix està en una situació més baixa. A més, estan molt a prop de la zona qualificada de valor natural.

Des de la presentació de la proposta d'ubicar la planta de triatge a Can Coma de Baix, Sant Jaume s'hi ha oposat de la manera que ha pogut. Van penjar pancartes, van fer protestes i el 2013 van recórrer el Pla Especial Urbanístic. Amb el recurs, van aconseguir una aturada que els va servir per presentar una ubicació alternativa que al final no va servir.

Deu anys després de les primeres protestes, la situació ha tornat a l'inici. O sigui, l'única opció per a la planta és Can Coma de Baix. Ara, però, amb la diferència que el Consell disposa d'un Pla Especial Urbanístic aprovat i ratificat amb matisos pel TSJC.

El recurs de cassació al Suprem ha de servir perquè Sant Jaume tingui temps de presentar una proposta alternativa a Can Coma de Baix.