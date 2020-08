El comerç de Figueres lamenta que les restriccions han «desertitzat» la ciutat

Figueres es desperta avui lliure de les restriccions especials que portaven pràcticament un mes en vigor, tant a la ciutat com al municipi veí de Vilafant. Després d'una pròrroga que va allargar les mesures fins avui, el Departament de Salut ha considerat que ara l'evolució del coronavirus a la ciutat és bona. Això ha facilitat l'aixecament de mesures com la recomanació de no sortir de casa si no era per treballar o fer activitats essencials, la limitació dels aforaments en bars i restaurants, o el reforç de les mesures de seguretat als comerços.

Ara la població de Figueres i Vilafant busca recuperar una certa normalitat, però l'impacte de les restriccions es fa patent en el teixit comercial. «Ens jugàvem la Champions de l'economia local, i l'hem perdut», lamenta el president de l'Associació de Comerç de Figueres, Frederic Carbó. Segons les seves dades, «amb les restriccions hem deixat de facturar un 70-80%» del que era habitual en aquestes dates. Carbó ho atribueix al fet que les mesures han «desertitzat la ciutat». Tot i que està a favor d'actuacions que ajudin a frenar la covid-19, creu que les restriccions han donat lloc a situacions «incoherents», com ara que «una família d'Olot no podia venir a dinar a Figueres, però podia anar a Empúriabrava», manifesta Carbó.

En canvi, posa damunt la taula altres mesures que no s'han portat a terme en aquesta zona, com els «cribratges massius» que s'estan fent en altres zones de Catalunya. «Que vinguin a testar la gent abans de crear aquesta alarma a la societat», reblava ahir Carbó.

El president dels comerciants figuerencs determina que els ha fet «molt mal» aparèixer als mitjans de comunicació per aquest motiu i que «ens estigmatitzin d'aquesta manera», un fet que, segons Carbó, s'ha estès «com una taca d'oli» i ha acabat afectant tota la comarca. Això ha fet patir els comerços, diu, ja que «no saps si la setmana que ve sortiràs a les notícies i la teva caixa baixarà un 50%». Carbó creu que l'anunci de les restriccions per part dels polítics d'aquí «ha donat gasolina al país veí» per «escombrar cap a casa», cosa que va frenar el turisme, que solia impulsar l'economia de la zona a l'època estival. «El Govern francès va dir que no es viatgés a Catalunya arran d'aquestes mesures», diu.

Per això, tot i que ara s'aixequin les restriccions, no ho veu suficient per remuntar la situació: «Si no tenim visitants de Barcelona o del sud de França, la regió no té prou múscul per emplenar tots aquests comerços». Un teixit econòmic d'una ciutat que veu com el sector turístic és el que pateix més, amb hotels que encara no han obert. I en aquest sentit, retreu als polítics que representen Espanya a la Unió Europea que no facin més per reactivar el turisme.



Falta d'estabilitat

«Tota economia necessita estabilitat», expressa el president de l'Associació de Comerç de Figueres, davant d'un panorama en què sembla que se surt d'unes restriccions per entrar en unes altres. Carbó afirma que les noves mesures que es van consensuar divendres entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes «ja s'estaven complint als negocis».

«Els empresaris hem fet els deures des del primer dia, i ens hem gastat molts diners per adequar els locals», sosté Carbó. Per això té clar que «pitjor del que estem ara no hi podem estar, a partir d'aquí hem de tirar amunt», i es mostra convençut que «quan hagi passat la psicosi de la pandèmia ens en sortirem».



El paper de l'administració

Per aguantar fins aleshores, creu que és important que des de les administracions es doni un cop de mà al teixit empresarial. «Recordem que va ser l'Estat que va fer tancar els comerços, i aquí no hem rebut cap ajuda», comenta Carbó. Pel que fa als ERTOs, exposa que «eren una solució per aguantar quinze dies, però no quatre mesos», i lamenta que a moltes empreses que han vist baixar els seus ingressos, no podran mantenir aquests treballadors.

Per tot plegat, troba a faltar que les administracions «posin les coses fàcils» a les empreses en l'àmbit financer per poder sobreviure. «Darrere d'una empresa tancada hi ha un drama familiar i treballadors al carrer», explica. «És feina de tots», conclou Carbó, «que la ciutat sigui atractiva i segura perquè la gent torni a disfrutar dels seus carrers». I defensa que tant empreses com ciutadans «hem estat exemplars», per això «ara hem de demanar als polítics que hi estiguin».