Docents veuen insuficients les mesures de la Generalitat per a l'inici de curs

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) i l'Agrupació de Docents i personal de Suport Educatiu en Risc van manifestar ahir el seu desacord amb les mesures de la Generalitat pel retorn als centres educatius en el context de la pandèmia de covid-19. En un comunicat, van presentar 18 motius pels quals s'oposen a les mesures planificades pel Departament d'Educació, que consideren «més reactives que previsores», a més d'insuficients les 500.000 proves PCR anunciades.

Exigeixen que el contagi per covid-19 sigui catalogat com a accident laboral, a causa del risc a què s'exposen, i que els docents siguin considerats de manera explícita com a col·lectiu de risc. Asseguren que el Departament d'Educació ha recomanat a alguns docents de risc que utilitzin equips de protecció EPI i exigeixen que els ho faciliti el servei de prevenció de riscos. També demanen l'ús de mascareta obligatori a les aules, on no es pot mantenir la distància, i veuen totalment «irresponsable» intentar mantenir ràtios de 30 alumnes a secundària, com va anunciar el president Quim Torra dilluns.

Entre les peticions també s'inclouen un increment en el servei de neteja, la dotació de kits de neteja i desinfecció a cada aula, el servei de menjador per grups aïllats i la jornada continuada per reduir les massificacions i els desplaçaments. Finalment, afirmen que per poder garantir totes les mesures és necessari un augment de la plantilla docent tant a primària com a secundària, sobretot per poder aplicar les ràtios a les aules.

230.000 firmes al Ministeri

Justament ahir, el Ministeri d'Educació va rebre més de 230.000 firmes recollides per exigir al departament la creació d'«un pla ambiciós» per a una tornada a l'escola segura durant la pandèmia. La campanya ha estat promoguda per professors de l'Associació de Docents per l'Educació Pública de Madrid (ADEPeM) a través de la plataforma Change.org. Un dels impulsors, Borja Delgado, va assenyalar que les firmes procedeixen de «docents, famílies i personal de la comunitat educativa» de tot el país, i que tenen per objectiu «exigir que demà», a la reunió que la ministra Isabel Celaá té prevista amb els consellers d'Educació de les autonomies, es creï una estratègia «suficientment ambiciosa» i que «vagi a l'arrel» dels problemes actuals del sector. L'ADEPeM vol que el retorn a les aules dels joves espanyols sigui «segur» però també que es produeixi «majoritàriament» en format presencial «per a tothom».

El Sindicat d'Estudiants va donar suport a la iniciativa, i els va acompanyar fins a l'entrada de la seu del Ministeri. La secretària general del sindicat, Coral Latorre, va aprofitar l'acte per anunciar la convocatòria d'una vaga a escala nacional els propers 16, 17 i 18 de setembre, en protesta per la «desídia» de Celaá en la preparació del nou curs.