Entra en vigor la prohibició de la Generalitat perquè es reuneixin més de deu persones

La prohibició de reunions de grups amb més de deu persones –tant en l'àmbit privat com en el públic– va entrar en vigor ahir, després que la proposta del Govern divendres rebés l'aval jurídic i que la resolució ja s'hagi publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La limitació de reunions durarà almenys quinze dies, amb l'objectiu d'intentar controlar la corba de contagis de la covid-19. El Departament de Salut de la Generalitat entén que aquesta és «una de les mesures més idònies per intentar controlar la pandèmia». Ara bé, la prohibició té excepcions: n'estan excloses les activitats laborals, els actes religiosos i també els culturals, el transport públic, la realització d'activitats lúdiques i esportives i el dret a manifestació.

Dins els actes religiosos s'inclouen casaments, els serveis religiosos i les elebracions o cerimònies fúnebres. En el cas de les activitats culturals, la música, el cinema, les exposicions i el teatre queden sotmesos als plans sectorials que regulen les mesures sanitàries que cal aplicar en aquest àmbit. Passa el mateix amb les biblioteques, els arxius, museus i monuments que estiguin oberts al públic.

També s'han de regir pels plans sectorials les activitats lúdiques i recreatives, així com l'obertura d'equipaments esportius –gimnasos i piscines–, parcs d'atraccions o infantils. El dret a manifestació també queda exclòs de la restricció i es podrà exercir, però amb les condicions que determinin les autoritats sanitàries i quan es compleixin les mesures de caràcter general.

Tota la resta d'activitats quedaran limitades a un màxim de deu persones, incloses les terrasses de bars i restaurants, segons especifica la resolució publicada aquest dissabte al DOGC, de quatre pàgines d'extensió.

Pel que fa a les fires i les festes majors, correspon als ajuntaments determinar la seva celebració, sense perjudici del compliment de totes les mesures de seguretat establertes amb caràcter general. Salut considera que la prohibició té sentit després que s'hagi constatat que molts dels contagis provenen de l'àmbit familiar i social perquè és aquí on la ciutadania «relaxa» els controls.



Objectiu, aplanar la corba

També s'ha valorat que molts dels contagis provinguin de persones asimptomàtiques que, «en la mesura que no presenten símptomes, fan una vida o activitat normal, però són agents actius de transmissió». Amb la limitació de les trobades grupals, l'administració espera «aplanar» la corba i evitar que s'hagin d'adoptar mesures més limitadores, com confinaments totals o parcials.

El Departament especifica que aquesta nova restricció és «proporcional» per aconseguir el «distanciament social, el confinament domiciliari i la limitació dels contactes i activitats grupals (...) per controlar els contagis i protegir el dret a la vida».

La prohibició de les reunions de més deu persones ja havia estat avalada per altres jutges de Catalunya per a ciutats i territoris concrets on s'han implantat mesures restrictives, com a Barcelona i la seva àrea, Lleida i la comarca del Segrià o la ciutat de Reus.