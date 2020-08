Lluís Guinó també deixa la direcció del PDeCAT i es dona de baixa del partit

El responsable de la coordinació al Parlament del PDeCAT, Lluís Guinó, ha abandonat la direcció i s'ha donat de baixa del partit. L'alcalde de Besalú ha explicat a Twitter que ha insistit per sumar i integrar la "diversitat" a l'entorn del lideratge de Carles Puigdemont, i que a partir d'ara defensarà la "confluència" per fer "més gran" l'espai polític, ja des de JxCat. Guinó és un dels diputats del grup parlamentari de JxCat que aquest dilluns ha anunciat que es donava de baixa del PDeCAT. De fet, ara només Narcís Clara, Montserrat Macià, Marc Solsona i Lluís Font -els dos últims són membres de la direcció- continuen sent associats del partit. Amb la baixa de Guinó, la direcció del PDeCAT s'ha reduït de 30 a 17 membres en dos anys.

Guinó és el segon membre de l'executiva que abandona avui la direcció del partit. A mig matí ho ha fet Joan Pere Gómez, responsable territorial de les Terres de l'Ebre, tal com ha avançat l'ACN. Gómez, però, sí que manté de moment el carnet de la formació nacionalista. Per la seva banda, el responsable territorial de Tarragona, Dídac Nadal, podria abandonar la direcció els propers dies.

Gómez i Guinó han pres la decisió després que el partit portés JxCat als tribunals pel control de les sigles. L'aleshores vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, Lourdes Ciuró i Francina Vila ja van plegar al juliol per discrepàncies amb el president de la formació, David Bonvehí.



800 baixes

Un 7% dels associats del PDeCAT -uns 800 membres- s'han donat de baixa del partit per la pugna contra JxCat, segons la direcció de Bonvehí. Avui mateix han estripat el carnet el president de JxCat, Carles Puigdemont; els presos del partit, Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn; els consellers Jordi Puigneró, Damià Calvet, Miquel Buch i Meritxell Budó; i la gran majoria de diputats al Parlament.

La formació hereva de CDC ha perdut en poques hores els seus grans referents polítics, i Bonvehí ha quedat aïllat. JxCat ha culminat així la ruptura de les relacions, i aboca el PDeCAT a presentar-se en solitari a les eleccions. L'executiva de Bonvehí diu que manté els canals oberts amb el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez -també empresonat a Lledoners. Les esperances, però, queden pràcticament dinamitades.