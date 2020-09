Alerta per l'estafa de la desinfecció del domicili amb ozó.



Els Mossos d'Esquadra i les Policies Locals gironines alerten els ciutadans, sobretot d'edat avançada que vagi amb compte amb aquesta pràctica de falsos comercials.



De moment, l'estafa però no s'hauria donat a les comarques de Girona, però sí en altres zones de Catalunya.



L'estafa consisteix en el fet que uns comercials es dirigeixen a un domicili i ofereixen una desinfecció del domicili amb ozó, una pràctica que els venen que és ideal per combatre el coronavirus.



La gent gran és el principal objectiu dels estafadors que aprofiten la crisi sanitària. A canvi de fer-los la neteja, se'ls promet un tractament de fisioteràpia gratuït.



La neteja però té un cost econòmic i seria quan es produeix l'engany, ja que no són comercials ni tampoc, és una neteja amb cap utilitat.



Avui la Policia Local de Begur ha alertat d'aquesta pràctica a través de les xarxes socials de l'ajuntament.



Però els Mossos d'Esquadra de la Regió de Girona també afegeixen que aquesta alerta s'ha fet estesa a tot Girona a través de la Unitat Regional de Proximitat i d'Atenció al Ciutadà.





?La Policia Local de #mossoBegur alerta als veïns i veïnes d'una presumpta estafa consistent en oferir la desinfecció del domicili particular amb ozó. Els estafadors es dirigeixen sobretot a gent gran.



?En cas de dubte podeu trucar als telèfons 972 62 40 20 o 972 62 42 00. pic.twitter.com/7q4FgEShK3 — Ajuntament de Begur (@AjBegur) September 3, 2020

Des dels cossos policials demanen que la gent gran que no obrin la porta a desconeguts i no caiguin en el parany. I que en cas de detectar-se qualsevol fet s'avisi al 112.