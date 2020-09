Torra es desmarca de la declaració per no incloure la prestació als pares

El president de la Generalitat, Quim Torra, es va desmarcar ahir de la declaració de la conferència de presidents al·legant que no inclou un compromís perquè pares i mares puguin acollir-se a una prestació d'incapacitat temporal si els seus fills han d'estar confinats.

En el seu discurs durant el conclau telemàtic de líders autonòmics amb el president Pedro Sánchez, Torra ja va avisar que no subscriuria la declaració si no incloïa el «compromís explícit d'incapacitat temporal per PCR positives i negatives» que obliguin a un confinament, així com el subsidi especial per a autònoms.

Presidència de la Generalitat va lamentar, en un comunicat, que no s'hagin acceptat aquestes esmenes de Torra i que, per aquest motiu, el president català no ha signat el document.

En resposta a la decisió de Torra, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, va explicar que la declaració institucional de la Conferència de Presidents ha inclòs aquells assumptes sobre els quals existeix un consens entre totes les administracions i no podia contenir la petició del president de la Generalitat, Quim Torra, d'un permís remunerat per als pares amb fills en quarantena perquè es tracta d'una mesura que està encara en estudi.

En la roda de premsa posterior a la reunió, Darias va argumentar que la declaració s'ha redactat sobre els acords ja subscrits el passat 27 d'agost en una trobada sobre sanitat i educació. Sobre ells, va assegurar que el suport era unànime i els presidents autonòmics només van fer consideracions «de tipus semàntic».

Però, a més, va apuntar que alguns presidents (sense citar directament Torra), pretenien introduir alguns punts que no havien estat tractats. En concret, sobre la baixa per als pares va recordar que és assumpte que està «en estudi» i «hi ha disposició» per part del Govern però «es requerirà més estudi i canvis normatius».

Al seu torn, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va informar que dimecres que ve es presentarà al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), en el qual estan representades totes les comunitats autònomes, noves propostes de salut pública contra el virus.

En concret, el ministre de Sanitat va avançar que alguna d'aquestes mesures es refereix a la creació, en coordinació amb les comunitats autònomes, i a mesura ho facin la resta de països europeus, d'un registre de vacunació contra la covid-19, així com d'un grup de treball que analitzi i estudiï els plans de vacunació una vegada que la vacuna estigui disponible.

La Moncloa va fer un balanç positiu de la Conferència telemàtica de Presidents, i el president del Govern central, Pedro Sánchez, va apel·lar a la «unitat» i va demanar a les comunitats autònomes que no adoptin decisions com un tancament generalitzat d'escoles al marge del criteri de Sanitat. També els va avançar tres noves onades de l'estudi de seroprevalença i els va comunicar que vol acordar els termes de la campanya de vacunació que espera poder activar al llindar del cap d'any.

46 milions a l'atenció primària

El Govern invertirà aquest any 46 milions d'euros i contractarà 1.979 professionals a l'atenció primària en el marc del nou pla de reforç. De fet, el pla preveu una inversió anual de 127 milions anuals i la contractació global de 3.811 professionals fins al 2022. Així ho van anunciar ahir el vicepresident del govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés. Ja s'han contractat 900 auxiliars administratius i persones especialitzades amb les tècniques d'extracció de mostres per reforçar l'atenció de la covid-19 i abans d'acabar el setembre aquesta xifra arribarà a les 1.400 persones. El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, va detallar que a grans trets s'incorporaran 306 facultatius, 220 infermeres, 750 persones de suport a la infermeria. El sindicat Metges de Catalunya va reaccionar qualificant la contractació de facultatius d'«irrissòria».