Comencen les obres de millora de la piscina coberta de Ripoll

Les obres de renovació integral de la instal·lació d'aigua freda i calenta dels vestidors de la piscina de Ripoll i de l'ampliació dels lavabos s'iniciaran avui. Aquests treballs suposen una inversió de 56,219,02 euros i s'espera enllestir-los completament als voltants del 25 de setembre.

Aquestes obres no afectaran el funcionament habitual de la piscina i per tant la instal·lació continuarà en ple rendiment. Sí que comportarà uns canvis temporals d'accés a la piscina i del funcionament dels vestidors. A partir de la tarda d'avui l'accés a la instal·lació serà per la porta del solàrium, en el qual s'instal·laran dos mòduls equipats amb bancs, penjadors i armariets per a ús de vestidors. En aquest vestidor alternatiu no es disposarà de dutxes, per tant, aquest servei queda aturat mentre es realitzin les obres. Sí que es disposarà d'una dutxa per accedir a la piscina i per quan s'acabi l'activitat treure el clor. També en el mateix espai del solàrium s'hi ubicaran els lavabos portàtils.

La inversió comportarà la substitució de les instal·lacions de distribució d'aigua calenta sanitària i aigua freda sanitària destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene dels usuaris de la piscina coberta municipal.