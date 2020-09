Un metge de l'hospital de Palamós, reinfectat per la Covid-19

Catalunya ha documentat quatre casos de reinfecció de la Covid-19, un d'ells un metge de l'Hospital de Palamós que ha hagut de ser ingressat a l'UCI de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, encara que el seu pronòstic és bo i s'espera la seva recuperació.

Així ho ha informat avui dilluns el doctor Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, a l'emissora RAC1, on ha apuntat que els altres tres casos són coronavirus de caràcter lleu.

Per la seva banda, la cap de Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Palamós, Roca Toda, on es va ingressar en un primer moment el cas greu, ha explicat que aquest sanitari del seu hospital va tenir una primera infecció lleu-moderada al març passat i que a l'agost va ingressar a urgències amb una altra molt més greu que l'anterior.

La situació del malalt va empitjorar aquesta segona vegada i va ser necessari intubar i derivar-lo al Germans Trias i Pujol, on està a la UCI, amb "una evolució bona".

Toda ha indicat que s'ha fet un estudi epidemiològic del pacient, que es trobava de vacances en el moment de recaure, i també s'han fet proves al personal de l'hospital de Palamós més proper al malalt, amb resultats negatius.

"No sabem on s'ha pogut contagiar", ha precisat Toda, que ha demanat, a l'igual que Clotet, que els sanitaris i la població en general no abaixin la guàrdia davant el virus.

Per la seva banda, el doctor Clotet ha apuntat que "creiem que la majoria de reinfeccions poden ser lleus", i d'aquí que no se n'hagin documentat gaires fins ara, però "alguna és greu", com el cas de Palamós i d'un altre pacient que s'ha documentat a l'estat de Nevada (Estats Units).

Clotet ha insistit que tant els sanitaris com els ciutadans no relaxin les mesures de prevenció davant el coronavirus.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus