Banyoles supera per primera vegada el llindar dels 20.000 habitants

La ciutat de Banyoles ha superat per primera vegada aquest any els 20.000 habitants inscrits al padró de l'Ajuntament. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, la capital el Pla de l'Estany havia assolit ja els 20.015 empadronats el mes de gener, xifra que actualment ha ascendit fins a 20.500. L'alcalde de la ciutat, Miquel Noguer, valora aquest increment com «un creixement petit» i el vincula a l'arribada de nous veïns procedents de la ciutat durant la crisi sanitària, tot i que la barrera dels 20.000 ja va ser traspassada abans de la pandèmia. «Hi ha una part que ha vingut per gent que s'ha empadronat per l'època de la covid», valora Noguer.

La consolidació d'aquesta xifra, que està pendent de l'aprovació de l'INE, suposaria diversos canvis per al municipi i, en especial per al consistori. Per una banda, la composició del ple municipal de l'Ajuntament passaria de comptar amb 17 regidors a tenir-ne 21. Tot i això, l'alcalde Miquel Noguer descarta que aquesta transformació s'apliqui durant aquest mandat i vol evitar fer suposicions sobre els seus efectes. «De moment no comporta cap canvi perquè les xifres estan pendents de validar, així que especular no porta enlloc», va declarar Noguer a aquest diari.

D'altra banda, l'Ajuntament també haurà d'assumir Serveis Socials, que fins ara eren proveïts pel Consell Comarcal. Com a municipi de més de 20.000 habitants també haurà de disposar de serveis de prevenció i extinció d'incendis, Protecció Civil i d'instal·lacins esportives, competències que en aquest cas ja compleix actualment el consistori banyolí, que també rebrà una quantia més gran de la subvenció anual de l'estat espanyol.

En aquest sentit, i encara pendent de la validació d'aquestes dades, Miquel Noguer valora que amb la superació dels 20.000 habitants hi ha un seguit de «qüestions avantatjoses», i posa com a exemple la provisió econòmica. «Si un municipi està a 19.500 habitants, més val que estigui a 20.100», conclou.