Més de 20 milions per estendre 357 km de fibra òptica a la província

La Generalitat i la Diputació de Girona van anunciar ahir una inversió de més de 20,5 milions d'euros entre aquest any i el que ve per estendre 357 km de fibra òptica a la província. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va anunciar ahir a Girona una inversió de 19.536.860 euros per al desplegament de la xarxa pública de fibra òptica a les comarques gironines. Per la seva banda, la Diputació invertirà 994.550,75 euros. Ho va anunciar ahir el president de l'ens, Miquel Noguer, amb la firma d'un acord que inclou quatre projectes per desplegar la fibra òptica a les carreteres i vies verdes que són de la seva titularitat. Les obres, que s'acabaran el 2021, dotaran de connexió a una població total de 129.469 habitants de 63 municipis.

El conseller de polítiques Digitals va subratllar que «la signatura d'aquest conveni entre el Govern i la Diputació de Girona és una eina cabdal per accelerar el desplegament de la xarxa de fibra òptica», i va afegir que «fer-ho, a més, de la mà del món municipal i de la Diputació, permetrà que aquesta col·laboració institucional acceleri l'arribada de la connectivitat en aquestes comarques». Per la seva banda, Noguer va assegurar que «l'assoliment d'aquesta fita ens ajudarà a posicionar la demarcació com un autèntic territori tecnològic».



Més de 20 milions en dos anys

La connexió es farà en dues grans partides. Concretament, la Generalitat invertirà durant el que queda d'any un total de 13.290.000 euros a una quarantena de municipis inclòs l'Hospital de la Cerdanya. Per l'any vinent està previst que s'inverteixin els 4.900.000 restants a setze localitats més.

A més, en el tram de via verda entre Sarrià de Ter i Serinyà, la Generalitat hi invertirà 402.741 euros per fer arribar la fibra als municipis de Banyoles, Cornellà de Terri, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Serinyà i Campdevànol (prop de 40.000 habitants). L'obra també permetrà connectar 10 polígons industrials al seu pas.