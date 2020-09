Les farmàcies ofereixen cribratges més ràpids

La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) i lapatronal de la petita i mitjana empresa (PIMEC) ofereixen la seva col·laboració al Departament de Salut en la implantació de sistemes de cribratge ràpids, fiables, assequibles i de baixa complexitat. Consideren que, a mesura que es produeixin avanços en el control i detecció de la COVID-19, cal traslladar-los amb la màxima celeritat a les activitats socials i empresarials. Això no obstant, les entitats entenen que, com a pas inicial, s'han de completar els processos de verificació que, sota la direcció del Departament de Salut, s'estan realitzant a diferents laboratoris del sistema sanitari català d'aquestes proves de realització de baixa complexitat, per garantir que permeten detectar la malaltia amb seguretat, sense errades, en tots els entorns d'infecció, en minuts i a un preu molt assequible. El secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, va assenyalar que «de donar-se un avanç d'aquestes característiques podria permetre millorar la compatibilitat entre la seguretat per a la salut amb la continuïtat de l'activitat econòmica i empresarial, i determinats sectors que ara per ara estan paralitzats poguessin tornar a funcionar». Així mateix, Cañete va apuntar que «cal implementar amb la màxima celeritat la reducció de les quarantenes tal com estan fent països del nostre entorn». Per la seva banda, el president de FEFAC, Antoni Torres, va considerar que «aquests cribratges s'han de realitzar sota protocol del Departament de Salut, en entorns seleccionats específicament per la seva idoneïtat i accessibilitat.