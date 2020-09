El ple de la Diputació reclama a l'Estat donar més autonomia als ajuntaments

El ple de la Diputació de Girona ha reclamat a l'Estat donar més autonomia als ajuntaments davant la crisi de la covid-19. Tots els grups polítics han donat suport a una moció que reivindica el paper dels municipis i aposta per la suficiència financera dels ajuntaments. Sobretot, després que la pandèmia n'hagi posat a prova la capacitat de resposta. Entre d'altres, la Diputació insta l'Estat a modificar la llei d'estabilitat pressupostària (LRSAL), flexibilitzar la regla de despesa i permetre que els ajuntaments puguin disposar del superàvit del 2019 i els romanents acumulats per afrontar la crisi. El ple, que s'ha fet telemàtic, també ha aprovat ampliar en 1 MEUR l'aportació de la Diputació per pal·liar els efectes del temporal Gloria.

La Diputació de Girona s'ha alineat al costat dels ajuntaments, i ha reclamat a l'Estat que en garanteixi la suficiència financera. Al ple d'aquest setembre, que s'ha fet de manera telemàtica, tots els grups (JxCat, ERC, PSC, CUP, IpS i TxE) han recolzat una moció unànime en què defensen l'autonomia local, i demanen al govern espanyol que doni més aire als consistoris.

La moció recorda que la crisi generada per la covid-19 "ha posat a prova la capacitat de resposta dels ens locals". "Els consistoris són les administracions més properes a la ciutadania i, per tant, a les seves necessitats; per aquest motiu els calen nous instruments legislatius i econòmics que els permetin afrontar amb garanties tant els nous rebrots d'aquesta crisi sanitària com l'aplicació de mesures efectives per a la reactivació econòmica i la inclusió social", destaca la Diputació de Girona.

Per aquest motiu, la moció insta el govern espanyol a presentar "una nova proposta que reculli les reivindicacions financeres dels ens locals", sobretot després que el Reial decret llei 27/2020 no hagi superat el tràmit parlamentari. L'acord emplaça l'Estat a "flexibilitzar la regla de la despesa" i la LRSAL perquè els municipis "tinguin més marge a l'hora de donar resposta a aquesta crisi".

A més, també es demana que es garanteixi un crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals, amb una dotació mínima a fons perdut de 5 MEUR, i un fons addicional per afrontar els dèficits generats en el transport públic arran de l'aturada per l'estat d'alarma.



Superàvit i romanents

La moció aprovada a l'uníson demana al govern espanyol que flexibilitzi les regles fiscals, amb l'objectiu que els ajuntaments puguin disposar del superàvit del 2010 i dels romanents acumulats "per destinar-los a mesures per a la reactivació econòmica".

Per últim, la Diputació també interpel·la la Generalitat perquè, per una banda, creï un fons de cooperació extraordinari per als ens locals. I per l'altra, quantifiqui les despeses que no són pròpies dels ajuntaments, però que els consistoris han hagut d'assumir per fer front a la pandèmia, amb l'objectiu d'habilitar una línia de compensació per als ens locals.



1 milió més per pal·liar el Gloria

El ple telemàtic de la Diputació de Girona també ha convalidat el decret de suplement de crèdit que permet incrementar en 1 MEUR la dotació inicial de la convocatòria de subvencions per pal·liar els desperfectes del temporal Gloria. Amb aquest increment, ja són 3 els milions d'euros que la Diputació destina als ajuntaments gironins per ajudar-los a reposar aquelles destrosses que va provocar la llevantada i el temporal del gener passat.

Hi ha fins a 142 ajuntaments gironins que són beneficiaris d'aquestes ajudes. Entre d'altres, els permetran reparar danys i desperfectes en camins o infraestructures provocats pel pas del Gloria. Perquè els municipis tinguin més temps per fer aquestes obres, el ple també ha aprovat ampliar fins al 30 de novembre el termini per executar i justificar els treballs.

D'altra banda, el ple d'aquest setembre també ha aprovat tirar endavant una línia d'ajudes perquè les administracions locals s'adaptin al teletreball. Sobretot, arran de la situació generada per la pandèmia de la covid-19. Aquestes subvencions es destinaran a millorar el material informàtic, les xarxes i el programari.

Hi poden optar ajuntaments, entitats municipals descentralitzades (EMD) i consells comarcals. L'import que s'hi destina és de més de 300.000 euros, que es repartiran en funció del nombre d'habitants que tinguin els municipis. El mínim és de1.250 euros per a municipis amb menys de 1.000 habitants; i el màxim, de 3.000 euros per a municipis amb més de 100.000 habitants.

Per últim, el ple de la Diputació també ha donat llum verda –aquí, amb l'abstenció del PSC- a tirar endavant unes subvencions destinades a donar suport a aquells municipis que no tenen biblioteca pública, o bé que sí que en tenen i no és adequada. Les ajudes, entre d'altres, en permetran tirar endavant els projectes o comprar mobiliari. L'import de la subvenció no podrà ser superior a 100.000 euros ni inferior a 2.000.