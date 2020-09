Un centenar d'animalistes protesten davant de l'escorxador d'Olot Meats

El col·lectiu Girona Antiespecista va concentrar ahir un centenar de persones davant de l'escorxador Olot Meats. Els animalistes van llegir diferents manifests i van exhibir pancartes contra la indústria càrnia. Mentre van durar les lectures de les seves reivindicacions, van mantenir tallada l'avinguda Europa, on hi ha l'escorxador i hi haurà una nova factoria de l'empresa alimentària Noel.

Els organitzadors van explicar que es tracta de la primera manifestació del col·lectiu Girona Antiespecista, i van apuntar que en pensen organitzar més. Segons ells, han escollit l'escorxador d'Olot perquè hi maten 10.000 porcs cada dia.

Segons van explicar en les lectures, la protesta estava repartida en tres parts. La primera, contra el sofriment animal. Els manifestants consideren que tots els mamífers tenen el mateix nivell de consciència i que consegüentment han de tenir el mateix tracte. La segona part va fer referència a les condicions laborals dels treballadors de l'escorxador. La tercera part denunciava la contaminació originada per la indústria càrnia.

Els manifestants van demanar l'aturada de la indústria càrnia per aturar el col·lapse climàtic i mediambiental.

L'organització, que va néixer l'octubre del 2019, va convocar aquesta protesta per «demanar per als porcs el mateix respecte social que tenen els gossos i els gats» alhora que es respectin els drets laborals de les persones que treballen al sector, que segons el col·lectiu s'han vist més vulnerats a causa de la pandèmia de la covid-19.

A més a més, a la capital de la Garrotxa, van explicar, la indústria contribueix a «congestionar la ciutat pel pas continuat de camions». Els animalistes van punturalitzar que la solució de la nova variant d'Olot «només aconseguirà atraure més trànsit i malmetre un entorn únic i d'alt valor ecològic com és la Vall d'en Bas». Així mateix, van criticar la Generalitat de Catalunya per «rentar la imatge del sector» per «eludir trobar solucions a problemes estructurals».

Protestes adaptades a la covid-19

La protesta de Girona Antiespecista va ser diferent de les protagonitzades abans de la crisi de la covid pels grups Animal Save i The Eartlings Experience Girona. Les protestes denominades vigílies consistien a establir contacte amb els animals a l'entrada de l'escorxador. Ara, aquestes organitzacions han congelat l'activitat per causa de la pandèmia.