Famílies de Mieres es neguen a portar els fills a l'escola amb mascareta

Diverses famílies de l'escola Finestres de Mieres (Garrotxa) no han portat els seus fills a classe aquest dimecres en protesta perquè han de dur mascareta obligatòriament a dins de les aules. Segons les famílies, Mieres és un municipi amb un risc molt baix de contagi i on en els últims mesos no s'ha detectat cap cas.

Per això demanen que es revoqui l'ús de mascaretes obligatòries a dins de l'aula, sobretot en escoles rurals com la seva. Els pares han protestat perquè durant els primers quinze dies de curs, alguns dels nens «sí que han manifestat molèsties i dificultats per l'aprenentatge» pel fet de portar mascareta.

Per altra banda, els pares també es queixen que els grups bombolla i la separació d'espais comprometen el projecte pedagògic de l'escola.

De fet, asseguren que durant els primers quinze dies de curs han respectat la decisió d'utilitzar les mascaretes a l'aula i mantenir la distància, però ara no entenen que es mantinguin aquestes mesures.



Comunicació amb les famílies

Per això l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes ha enviat una carta als consellers d'Educació i Salut demanat que es revoqui l'obligatorietat de l'ús de la mascareta a les aules. Ho fan basant-se en les dades de contagi a Mieres i també recordant que alguns comunicats de Salt indiquen que els nens podrien ser menys transmissors del virus. En la carta enviada a Josep Bargalló i Alba Vergés també recriminen que no hi hagi hagut una «major comunicació i participació» de les famílies en la presa de decisions i en «la lliure elecció responsable de les mesures que afecten als nostres fills».



Baixes del personal

D'altra banda, a Girona les famílies de 18 alumnes de P2 de la llar d'infants Sant Ramon Nonat de Montjuïc, ahir no van poder portar els fills a classe. El principal motiu és que no hi ha prou educadores per fer-se càrrec dels nens, ja que les dues educadors del grup estan de baixa. Des de l'AMPA demanen al Departament d'Educació que contractin personal de reforç amb la màxima celeritat possible.