Els càmpings de Girona opten per l'especialització i la mobilitat reduïda

L'Associació de Càmpings de Girona ha plantejat la creació d'un segment específic de les instal·lacions d'aquest tipus que siguin accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i d'un segell que especifiqui el grau en què ho fa i que vagi més enllà del codi que marca la Generalitat de Catalunya.

Els responsables d'aquestes instal·lacions acaben de signar un conveni amb Grup Mifas, entitat que treballa amb discapacitats, per a desenvolupar iniciatives que vagin en aquesta línia.

Els càmpings de Girona compten amb iniciatives com cadires amfíbies per accedir a la mà, grues per a les piscines, accessos progressius a l'aigua de les piscines i camins adaptats. En molts casos disposen de bungalous i zones d'esbarjo adaptades.

Tenir les instal·lacions adaptades a les persones amb mobilitat reduïda suposa un valor afegit per als càmpings, els quals solen anunciar-ho a les pàgines web. Els requisits per obtenir el nou segell serien validats per usuaris de Mifas i, per ara, es constitueix una comissió formada per representants de les dues entitats.

Es tracta d'un model de turisme que ja es promocionava i ara es vol impulsar més.