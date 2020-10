Els jutjats gironins necessiten tres anys per resoldre tots els casos pendents

La crisi sanitària i la paràlisi de l'activitat judicial durant l'estat d'alarma decretat a Espanya ha afectat especialment l'activitat als òrgans judicials gironins, ja de per si sobrecarregats de feina habitualment. L'última estadística difosa pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) permet comprovar que els jutjats gironins necessitarien tres anys per poder resoldre totes les seves causes pendents.

Tots els indicadors que el CGPJ utilitza per valorar la bona salut d'un òrgan judicial -taxa de resolució, de pendència, de sentència i de congestió- han empitjorat notablement durant el segon trimestre de l'any, coincidint amb la declaració de l'estat d'alarma i del confinament. Així, segons els últims indicadors, els jutjats ingressen més causes de les que poden resoldre, i de fet es necessitarien més de tres anys per tancar els assumptes pendents dels òrgans sense nous ingressos. En el mateix període de l'any passat, el termini d'espera era d'un any i mig, i durant el primer trimestre del 2020 era de dos anys.

A conseqüència de l'augment dels casos pendents, la resta d'indicadors també s'han vist perjudicats, ja que els nous ingressos han superat els casos resolts. D'aquesta manera, actualment els jutjats tenen una congestió que pràcticament dobla la del mateix trimestre de l'any passat, i que s'ha concentrat sobretot en la jurisdicció contenciosa- administrativa i la social.

Caiguda d'un 26% d'ingressos

Entre els mesos de març i maig, es van ingressar 15.177 casos als jutjats d'arreu de la província de Girona, el que significa un 26% menys que el trimestre passat i un 31% menys si ho comparem amb el mateix període de l'any passat. Però tot i la minva d'ingressos, la frenada de l'activitat durant aquests mesos va suposar que es resolguessin menys assumptes -concretament, 11.857-, un fet que ha provocat que més expedients hagin quedat al calaix amb un consegüent augment de la congestió dels òrgans gironins, que si abans era de 2, ara s'eleva a 4.

Si comparem les dades entre el mateix període de temps de l'any passat, es constata que s'han ingressat prop d'un 32% menys de casos, i que se n'ha resolt quasi la meitat menys, amb una caiguda d'un 48,3%. En canvi, prop d'un 20% dels assumptes han quedat a tràmit a finals de maig, i s'han executat un 62% menys de sentències.

La jurisdicció més afectada ha estat, un cop més, la contenciosa administrativa, amb una caiguda de l'activitat d'un 80%. En el cas dels assumptes penals, l'activitat ha caigut un 32%, i en l'àmbit civil els ingressos han estat un 17% menors.

De mitjana, cada òrgan ha ingressat 248 casos, mentre que n'ha resolt 194. La jurisdicció penal és la que més càrrega de feina ha patit, amb més de 152 assumptes de mitjana.