La web Formació en Xarxa programa 518 cursos de 64 entitats des del mes de gener

La web Formació en Xarxa de la Diputació de Girona ha programat 518 cursos de 64 entitats diferents del territori gironí. Fins a 21.016 usuaris han consultat la web. L'oferta formativa a distància s'ha incrementat i suposa el 40% dels cursos programats per la situació d'excepcionalitat del Covid-19.

Formació en Xarxa és una guia formativa de la Diputació de Girona que reuneix l'oferta d'entitats locals del territori gironí per a la millora de l'ocupabilitat.

L'oferta a distància s'adapta a la situació de crisi actual, atès que no requereix l'assistència presencial dels alumnes (https://www.ddgi.cat/formacioenxarxa/formacions-en-linia).

Des dels seus inicis, l'any 2014, aquest espai ha recollit nombrosos cursos de formació, organitzats i impartits per diverses entitats locals de promoció i desenvolupament del territori gironí i el Servei d'Ocupació de Catalunya, que fins ara eren essencialment de caràcter presencial.

Per continuar facilitant la formació a la ciutadania, ha informat la Diputació de Girona, aquest 2020 s'hi ha habilitat un repositori d'activitats en línia des del qual es poden recuperar algunes de les formacions a distància ja finalitzades.



Trenta activitats virtuals obertes

Actualment aquest espai compta amb unes 30 activitats virtuals obertes, de diversos àmbits, que es poden consultar de forma àgil i senzilla a través d'un nou cercador que s'hi ha afegit recentment: https://www.ddgi.cat/formacioenxarxa/public/arxiu-linia.html

"La tendència a l'alçada també s'ha vist reflectida en les subscripcions al butlletí d'informació (newsletter) de Formació en Xarxa", ha informat la Diputació de Girona. Mitjançant aquest servei, els usuaris que ho desitgen reben alertes de formacions en els àmbits en què estiguin interessats. De les 1.879 subscripcions que hi ha hagut des del 2014 a aquest servei, 453 s'han fet aquest any 2020.



Aquest increment és degut, en part, a la reformulació del procediment de subscripció que s'ha dut a terme aquest 2020 i també a la necessitat de la ciutadania d'adquirir coneixements per poder optar al món laboral, desenvolupar una idea de negoci o trobar una sortida a la seva empresa, necessitats sorgides arran de la situació actual.

Del mes de gener al maig de 2020 s'han programat 518 formacions, fruit del treball col·laboratiu de les 64 entitats gironines que participen (ajuntaments, consells comarcals, universitat, patronals, Servei d'Ocupació de Catalunya, sindicats i entitats sense ànim de lucre).

Més del 41,5 % de les formacions que s'hi recullen les realitzen o imparteixen entitats locals de la comarca del Gironès. Hi segueixen el Baix Empordà, amb més del 18 %, i la Garrotxa, amb més del 9 %. Els tres municipis on més formacions s'ofereixen són Girona, amb 215; Salt, amb 52, i Olot, amb 48.

En aquest portal, persones dels col·lectius d'aturats, treballadors, empresaris i emprenedors poden cercar cursos per localitat, família professional, destinatari o data d'inici. Més de l'11 % de la formació està adreçada exclusivament a les persones aturades per millorar la seva ocupabilitat, les quals, a més, tenen l'opció d'accedir a més del 88 % del total de la formació. Els cursos també pretenen incentivar l'emprenedoria a la demarcació; d'aquesta manera, al voltant del 12 % estan destinats a treballadors, empresaris i emprenedors. Aquests mesos hi ha hagut un petit increment de la formació dirigida a aquests últims destinataris.

Més del 45 % de les activitats se centren en els àmbits de l'ocupació, la formació, l'orientació professional i les habilitats i competències personals. Així mateix, més del 24 % estan destinades a formar en empresa, emprenedoria i idees de negoci, i el 13 %, en el sector comercial. A part d'aquests àmbits, també s'hi pot trobar formació de múltiples sectors, com per exemple el turisme i la restauració, la comunicació i el màrqueting, la informàtica, els idiomes o la gestió comptable i econòmica, entre molts d'altres.