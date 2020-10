Els hospitalitzats a l'UCI de la Regió de Girona augmenten un 75% en una setmana

La pressió assistencial als hospitals segueix en auge i, el més preocupant, és l'augment dels pacients gironins a l'UCI, unitat especialment delicada ja que si s'omple en excés, el sistema sanitari català pot començar a trontollar. Les dades indiquen que en una setmana ja hi ha un 75% més de pacients crítics gironins. Això no vol dir que tots estiguin al Trueta, Santa Caterina o Clínica Girona –centres sanitaris gironins amb unitats de cures intensives– però possiblement hi està la majoria.

D'aquesta manera, fa una setmana hi havia 29 pacients a l'UCI i, segons les últimes dades de Salut ja n'hi ha 51. Paral·lelament, els pacients hospitalitzats per coronavirus també han viscut un increment considerable. Fa una setmana n'hi havia 146 i ara ja n'hi ha 216, un 47% més. Tenint en compte els hospitals gironins, el Trueta és el que té més pacients ingressats. Segons les últimes dades actualitzades pel centre sanitari, hi ha 71 pacients ingressats i, d'aquests, 26 són crítics. A més, hi ha 28 professionals positius de COVID-19 i 67 estan fent quarantena. D'altra banda, dels professionals de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut n'hi ha set amb coronavirus i 43 estan fent quarantena.

Ahir hi va haver una forta pujada de pacients hospitalitzats. En total se'n van registrar onze més i cinc pacients més a les unitats de cures intensives.

Augment de morts

Una altra dada alarmant notificada ahir va ser l'augment de set morts més. D'aquests, quatre han tingut lloc en un hospital o sociosanitari, un ha estat en una residència i dos no han estat classificats. D'aquesta manera el total ja supera els 900 des de l'inici de la pandèmia (904). Com a dades esperançadores, el risc de rebrot es va estabilitzar després de dies de fots augments. Ahir només va pujar nou punts i se situa en 1.011. Malgrat tot, continua sent molt elevat ja que multiplica per deu el llindar de 100, considerat risc alt. L'altra bona notícia és que la taxa de reproducció del contagi va baixar set centèsimes i es va situar en 1,57. Això vol dir que 100 contagiats arriben a infectar 157 persones de mitjana. Finalment, es van sumar 545 casos i el total ja arriba a 22.579 des de l'inici de la pandèmia. La xifra encara és molt alta tot i que inferior a dades rècord que es van registrar al llarg de la setmana passada. També cal tenir present que tot just s'estan obtenint els resultats de les PCR fetes el cap de setmana, període en què normalment se'n fan menys que durant la setmana. Caldrà veure l'evolució dels propers dies per determinar si el virus va a la baixa o no.

Finalment, Palafrugell continua sent la ciutat gironina amb el risc de rebrot més alt i la segona de Catalunya després de Vic amb 2.533 punts. Quant a comarques, el Pla de l'Estany és la més afectada i la quarta de Catalunya amb 1.514 punts.

